Nie miała dokumentów, podała dane innej osoby. Znajomej policjanta, który ją kontrolował

Policjanci z Prudnika (województwo opolskie) zatrzymali do kontroli kobietę, która przekroczyła dopuszczalną prędkość. 43-latka, by uniknąć odpowiedzialności podała dane znajomej. Miała pecha, bo okazało się, że ta jest też znajomą interweniującego policjanta.

Podała dane znajomej policjanta

Okazało się jednak, że dane podane przez kobietę wcale nie należą do niej. Wszystko wyszło na jaw, bo osoba za którą podawała się kobieta, to też znajoma jednego z interweniujących policjantów. Dla pewności funkcjonariusze sprawdzili jeszcze bazę danych, ale to tylko potwierdziło to, co już wiedzieli. - Mundurowi szybko odkryli też powód dla którego 43-latka próbowała podawać się za swoją byłą pracownicę. Postąpiła tak, bo w 2011 roku straciła prawo jazdy za to, że pod wpływem alkoholu spowodowała zdarzenie drogowe - relacjonuje Spyrka.