Profesor Krzysztof Simon: Dzieci muszą chodzić do szkoły. Muszą mieć kontakty, niezależnie od wieku

Ordynator Oddziału Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu profesor Krzysztof Simon mówi wprost: dla własnego dobra dzieci muszą iść do szkoły, potrzebują kontaktów niezależnie od wieku. W rozmowie z TVN24 lekarz przestrzega jednak przed lekceważeniem zaleceń związanych z ochroną osobistą.

Wraz z początkiem roku szkolnego prof. Krzysztof Simon skomentował bieżącą sytuację związaną z koronawirusem i rozpoczęcie roku szkolnego pod kątem epidemii. Reporterowi TVN24 tłumaczył, że dzieci jak najbardziej powinny wrócić do szkół "z powodów psychofizycznych". - Przynajmniej na początku, teraz, kiedy nie ma takiej ogromnej liczby objawowych zakażeń, kiedy nie ma nałożenia się grypy i choroby przeziębieniowej. Wykorzystajmy ten czas. Dzieci muszą mieć kontakty i to niezależnie od wieku - zaznacza lekarz.

Prof. Simon zwraca uwagę, że nadal należy unikać większych skupisk ludzi na wiecach, apelach, czy w salach wykładowych. - To są idiotyzmy w kontekście epidemii. Absolutnie należy rozparcelować co do czasu zajęć, zmiennie te sale i klasy, wieczorem, rano, być może jeden miesiąc zdalnie. Wszystko zrobić, żeby tych ludzi nie koncentrować. Podobno po reformie jest trochę z tym problem, bo brakuje szkół, ale trzeba to absolutnie robić - mówi.