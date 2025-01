Awaria wodociągów w Kłodzku

W Kłodzku (woj. dolnośląskie) doszło do awarii wodociągów. Miasto pozbawione jest niemal w całości wody. Awaria dotyczy około 18 z 24 tysięcy mieszkańców. Władze wyznaczyły punkt, w którym można pobrać wodę pitną.

W poniedziałek, 13 stycznia doszło do awarii sieci wodociągowej w okolicach ul. Bohaterów Getta, na rondzie przy pl. Jagiełły – poinformowała spółka Wodociągi Kłodzkie. Przerwy w dostawie wody są niemal w całym mieście, oprócz osiedla Kruczkowskiego.

Podstawiono beczkowozy

"Udało się już zlokalizować źródło awarii - to opaska łącząca rury. Wariant optymistyczny zakłada usunięcie usterki do godz. 15, w porywach do końca dnia - poinformował TVN24 Michała Piszko, burmistrz Kłodzka.