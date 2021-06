"Zabił partnera siostry, ciało próbował spalić". Powiedział sąsiadom, co zrobił i sam wezwał policję

63-letni Józef D. został oskarżony o zabójstwo partnera swojej siostry. Mężczyzna w listopadzie zorganizował imprezę urodzinową, w trakcie której doszło do kłótni. Z ustaleń śledztwa wynika, że swojej ofierze ciosy zadawał wałkiem do ciasta. Później oblał ciało łatwopalną substancją i podpalił.

Prokuratura Rejonowa w Kędzierzynie-Koźlu właśnie zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa, do którego doszło 22 listopada 2020 roku. Do Sądu Okręgowego w Opolu trafił akt oskarżenia przeciwko 63-letniemu Józefowi D.

Ciosy wałkiem do ciasta

Mężczyzna oblał tułów ofiary substancją łatwopalną podpalił. Zorientował się jednak, że zamiast spopielenia ciała, może dojść do pożaru. Narzucił więc kołdrę na płonące ciało ofiary, a następnie zaciągnął na obrzeża posesji, pozostawiając je przy kompostowniku. Jego partnerka groźbami przymuszana była do zacierania śladów. Z uwagi na to w dalszym etapie śledztwa nie zostały jej przedstawione zarzuty poplecznictwa, wyjaśnienia składała jako świadek.

Ograniczona poczytalność

- W składanych wyjaśnieniach oskarżony co do zasady potwierdzał kluczowe ustalenia faktyczne, choć formalnie nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Józef D. był już karany i odbywał karę pozbawienia wolności. Za zbrodnię zabójstwa grozi mu kara pozbawienia wolności od 8 do 15 lat, kara 25 lat więzienia albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. Natomiast fakt działania w warunkach ograniczonej poczytalności daje sądowi możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary - tłumaczy prokurator Stanisław Bar.