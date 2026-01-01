Pomogli wychłodzonemu turyście z Czech. "Nie miał odpowiedniego wyposażenia"

Straż Parku pomogła wychłodzonemu turyście z Czech Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia. Strażnicy patrolowali m.in. okolice Śnieżki i Domu Śląskiego. Zauważyli turystę, który nie był w stanie kontynuować wędrówki. "Nie miał odpowiedniego wyposażenia do górskich, zimowych warunków" - przekazali strażnicy Karkonoskiego Parku Narodowego.

Jak przekazali przedstawiciele parku narodowego, po opatrzeniu i ogrzaniu mężczyzna został przekazany ratownikom czeskiej Horskiej Służby.

Jak podkreślono, noc na najwyższym szczycie Karkonoszy minęła spokojnie, nie odnotowano tam odpalania petard w czasie sylwestrowych obchodów.

"Dziękujemy wszystkim turystom za zrozumienie i odpowiedzialne zachowanie w górach" – przekazano w komunikacie Karkonoskiego Parku Narodowego.