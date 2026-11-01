Wrocław Uszkodzone koło, hamulce i zawieszenie. Takim autem 71-latek jechał na cmentarz Svitlana Kucherenko |

Jechał z uszkodzonym kołem i niesprawnymi hamulcami na cmentarz Źródło wideo: KMP w Jeleniej Górze Źródło zdj. gł.: KMP w Jeleniej Górze

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W sobotę około godziny 13.10 policjanci zatrzymali ulicy Konstytucji 3 Maja w Jeleniej Górze kierowcę Suzuki.

"Za kierownicą siedział 71-letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego, który podróżował wypożyczonym samochodem" - informuje jeleniogórska policja.

Jechał z uszkodzonym kołem i niesprawnymi hamulcami na cmentarz Źródło zdjęcia: KMP w Jeleniej Górze

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Chciał dotrzeć na cmentarz

"Mężczyzna, jadąc do Bogatyni na cmentarz, jeszcze przed Jelenią Górą uderzył w barierę energochłonną i uszkodził koło. Mimo to postanowił kontynuować podróż, licząc na to, że dotrze do celu" - informuje policja.

Uszkodzone koło, hamulce i zawieszenie Źródło zdjęcia: KMP w Jeleniej Górze

Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny auta

Podczas kontroli okazało się, że samochód nie tylko miał uszkodzone koło, ale również niesprawny układ hamulcowy i uszkodzone zawieszenie. Auto nie nadawało się do dalszej jazdy, dlatego policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny, a kierowca został ukarany mandatem. Samochód musiał opuścić drogę na lawecie.

71-latek jechał niesprawnym samochodem na cmentarz Źródło zdjęcia: KMP w Jeleniej Górze