Uszkodzone koło, hamulce i zawieszenie. Takim autem 71-latek jechał na cmentarz
W sobotę około godziny 13.10 policjanci zatrzymali ulicy Konstytucji 3 Maja w Jeleniej Górze kierowcę Suzuki.
"Za kierownicą siedział 71-letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego, który podróżował wypożyczonym samochodem" - informuje jeleniogórska policja.
Chciał dotrzeć na cmentarz
"Mężczyzna, jadąc do Bogatyni na cmentarz, jeszcze przed Jelenią Górą uderzył w barierę energochłonną i uszkodził koło. Mimo to postanowił kontynuować podróż, licząc na to, że dotrze do celu" - informuje policja.
Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny auta
Podczas kontroli okazało się, że samochód nie tylko miał uszkodzone koło, ale również niesprawny układ hamulcowy i uszkodzone zawieszenie. Auto nie nadawało się do dalszej jazdy, dlatego policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny, a kierowca został ukarany mandatem. Samochód musiał opuścić drogę na lawecie.