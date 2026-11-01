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Uszkodzone koło, hamulce i zawieszenie. Takim autem 71-latek jechał na cmentarz

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Jechał z uszkodzonym kołem i niesprawnymi hamulcami na cmentarz
Jechał z uszkodzonym kołem i niesprawnymi hamulcami na cmentarz
Źródło wideo: KMP w Jeleniej Górze
Źródło zdj. gł.: KMP w Jeleniej Górze
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71-latek jechał na cmentarz autem, w którym uszkodzone były koło, zawieszenie i hamulce. Wyprawę przerwali policjanci.

W sobotę około godziny 13.10 policjanci zatrzymali ulicy Konstytucji 3 Maja w Jeleniej Górze kierowcę Suzuki.

"Za kierownicą siedział 71-letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego, który podróżował wypożyczonym samochodem" - informuje jeleniogórska policja.

Jechał z uszkodzonym kołem i niesprawnymi hamulcami na cmentarz
Jechał z uszkodzonym kołem i niesprawnymi hamulcami na cmentarz
Źródło zdjęcia: KMP w Jeleniej Górze

Chciał dotrzeć na cmentarz

"Mężczyzna, jadąc do Bogatyni na cmentarz, jeszcze przed Jelenią Górą uderzył w barierę energochłonną i uszkodził koło. Mimo to postanowił kontynuować podróż, licząc na to, że dotrze do celu" - informuje policja.

Uszkodzone koło, hamulce i zawieszenie
Uszkodzone koło, hamulce i zawieszenie
Źródło zdjęcia: KMP w Jeleniej Górze

Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny auta

Podczas kontroli okazało się, że samochód nie tylko miał uszkodzone koło, ale również niesprawny układ hamulcowy i uszkodzone zawieszenie. Auto nie nadawało się do dalszej jazdy, dlatego policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny, a kierowca został ukarany mandatem. Samochód musiał opuścić drogę na lawecie.

71-latek jechał niesprawnym samochodem na cmentarz
71-latek jechał niesprawnym samochodem na cmentarz
Źródło zdjęcia: KMP w Jeleniej Górze
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Jelenia GóraWojewództwo dolnośląskieDrogi w PolsceBogatyniaPolicjaCmentarze
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