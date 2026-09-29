Uciekał przed policją i staranował zaparkowane auta
Do zdarzenia doszło 28 września około godziny 18.50 na ulicy Wincentego Pola w Jeleniej Górze. Tam 27-letni kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej.
"Mężczyzna podczas jazdy popełniał kolejne wykroczenia - między innymi wyprzedzał na skrzyżowaniu i na podwójnej linii ciągłej oraz nie ustępował pierwszeństwa innym pojazdom. Po przejechaniu kilku kilometrów, na ulicy Hallerczyków, stracił panowanie nad samochodem i uderzył w prawidłowo zaparkowane pojazdy. Chwilę później został zatrzymany przez policjantów" - informuje policja w Jeleniej Górze.
Jak się okazało, 27-latek nie miał uprawnień do kierowania. Dodatkowo od mężczyzny pobrano krew do badań laboratoryjnych, które wykażą, czy znajdował się pod wpływem narkotyków.
Grożą mu kolejne zarzuty
27-latek odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, kierowanie bez uprawnień oraz popełnione wykroczenia. "Jeśli badania potwierdzą obecność środków odurzających, usłyszy kolejny zarzut" - dodaje policja.