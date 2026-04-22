Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Ponad 3 tysiące mieszkańców bez wody. Wykryto bakterie

|
Bakterie coli w wodociągu
Jelenia Góra
Źródło: Google Earth
Sanepid w Jeleniej Górze wydał komunikat o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu Podgórzyn z powodu przekroczenia norm bakterii E. coli. Woda dla kilku miejscowości i ulic nie nadaje się do picia ani użytku domowego.

W środę, 22 kwietnia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze poinformował o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego Podgórzyn, który zaopatruje miejscowości Podgórzyn, Marczyce, Staniszów, Zachełmie. Powodem są wyniki badań laboratoryjnych, które wykazały przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii Escherichia coli.

Jak przekazał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze, próbka wody została pobrana 21 kwietnia 2026 roku w punkcie przy ul. Żołnierskiej 14 w Podgórzynie. Na podstawie analizy wyników oraz oceny zagrożenia zdrowotnego stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponad 3 tysiące mieszkańców bez wody

Zakaz dotyczy mieszkańców Podgórzyna, Marczyc, Staniszowa, Zachełmia, Przesieki oraz wybranych ulic w Sosnówce. Łącznie z tej strefy zaopatrzenia korzystają 3072 osoby.

"Z uwagi na stwierdzone zanieczyszczenia woda nie nadaje się do użycia" - informuje.

Sanepid podkreśla, że woda z kranu nie może być spożywana ani wykorzystywana do przygotowywania posiłków, mycia żywności, naczyń, prania, higieny osobistej, mycia zębów ani przemywania ran. Może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Skażona woda w całej gminie. Jest śledztwo prokuratury

Olsztyn
Bez wody było ponad 20 tysięcy osób. Teraz już nadaje się do picia, o ile się ją przegotuje

Olsztyn

"Osoby z obniżoną odpornością oraz rodzice niemowląt i małych dzieci powinni zachować ostrożność" - podkreśla sanepid.

Zarządca sieci, spółka Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, został zobowiązany do podjęcia niezwłocznych działań naprawczych i doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm.

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Do odbiorców na terenie powiatu karkonoskiego (woj. dolnośląskie) został wysłany alert RCB.

"UWAGA! Woda niezdatna do spożycia w m. Podgórzyn, Marczyce i Staniszów, części m. Zachełmie, Przesieka i Sosnówka. Śledź komunikaty gminy Podgórzyn" - taką informację dostali mieszkańcy.

OGLĄDAJ: TVN24
pc

TVN24
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
dolnośląskie
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

