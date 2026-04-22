Wrocław Ponad 3 tysiące mieszkańców bez wody. Wykryto bakterie Svitlana Kucherenko |

Jelenia Góra Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środę, 22 kwietnia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze poinformował o braku przydatności wody do spożycia z wodociągu sieciowego Podgórzyn, który zaopatruje miejscowości Podgórzyn, Marczyce, Staniszów, Zachełmie. Powodem są wyniki badań laboratoryjnych, które wykazały przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii Escherichia coli.

Jak przekazał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze, próbka wody została pobrana 21 kwietnia 2026 roku w punkcie przy ul. Żołnierskiej 14 w Podgórzynie. Na podstawie analizy wyników oraz oceny zagrożenia zdrowotnego stwierdzono, że woda nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ponad 3 tysiące mieszkańców bez wody

Zakaz dotyczy mieszkańców Podgórzyna, Marczyc, Staniszowa, Zachełmia, Przesieki oraz wybranych ulic w Sosnówce. Łącznie z tej strefy zaopatrzenia korzystają 3072 osoby.

"Z uwagi na stwierdzone zanieczyszczenia woda nie nadaje się do użycia" - informuje.

Sanepid podkreśla, że woda z kranu nie może być spożywana ani wykorzystywana do przygotowywania posiłków, mycia żywności, naczyń, prania, higieny osobistej, mycia zębów ani przemywania ran. Może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet.

"Osoby z obniżoną odpornością oraz rodzice niemowląt i małych dzieci powinni zachować ostrożność" - podkreśla sanepid.

Zarządca sieci, spółka Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, został zobowiązany do podjęcia niezwłocznych działań naprawczych i doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm.

Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Do odbiorców na terenie powiatu karkonoskiego (woj. dolnośląskie) został wysłany alert RCB.

"UWAGA! Woda niezdatna do spożycia w m. Podgórzyn, Marczyce i Staniszów, części m. Zachełmie, Przesieka i Sosnówka. Śledź komunikaty gminy Podgórzyn" - taką informację dostali mieszkańcy.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie powiatu karkonoskiego (woj. dolnośląskie). — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) April 22, 2026

