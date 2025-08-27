Logo strona główna
Wrocław

Motocyklista wypadł z drogi i wpadł do rowu

Motocyklista wypadł z drogi i wpadł do rowu
Jawor (woj. dolnośląskie)
Źródło: Google Earth
Motocyklista stracił panowanie nad pojazdem na łuku drogi i wylądował w przydrożnym rowie na drodze powiatowej w kierunku Luboradza (woj. dolnośląskie). Poszkodowany mężczyzna został objęty opieką ratowników, a droga była całkowicie zablokowana na czas akcji.

Do zdarzenia doszło w środę, 27 sierpnia, około godziny 13 na drodze powiatowej w kierunku Luboradza.

"Na łuku drogi kierujący jednośladem stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do przydrożnego rowu. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz wdrożyli odpowiednie procedury kwalifikowanej pierwszej pomocy" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.

Motocyklista wypadł z drogi i wpadł do rowu
Motocyklista wypadł z drogi i wpadł do rowu
Źródło: KP PSP w Jaworze

Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany do legnickiego szpitala. Na czas prowadzenia działań ratowniczych ruch na drodze był całkowicie zablokowany.

Motocyklista wypadł z drogi i wpadł do rowu
Motocyklista wypadł z drogi i wpadł do rowu
Źródło: KP PSP w Jaworze
Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Jaworze

Województwo dolnośląskie
