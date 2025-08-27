Jawor (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w środę, 27 sierpnia, około godziny 13 na drodze powiatowej w kierunku Luboradza.

"Na łuku drogi kierujący jednośladem stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do przydrożnego rowu. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz wdrożyli odpowiednie procedury kwalifikowanej pierwszej pomocy" - informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze.

Motocyklista wypadł z drogi i wpadł do rowu Źródło: KP PSP w Jaworze

Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany do legnickiego szpitala. Na czas prowadzenia działań ratowniczych ruch na drodze był całkowicie zablokowany.

Motocyklista wypadł z drogi i wpadł do rowu Źródło: KP PSP w Jaworze