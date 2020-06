Wybuch w zakładzie produkcyjnym. 10 osób poszkodowanych, w akcji trzy śmigłowce LPR

Do zdarzenia doszło przed godziną 13 na terenie jednego z przedsiębiorstw w Jaroszowie. - Do wybuchu pieca do wypalania cegieł doszło prawdopodobnie przy procesie oczyszczania. Obrażenia odniosło 10 osób - przekazuje Magdalena Ząbek z policji w Świdnicy. I dodaje, że na razie nie wiadomo, w jakim stanie są ranne osoby.

Trzy śmigłowce w akcji

Jak informuje dyżurny dolnośląskiej straży pożarnej, na miejscu lądowały trzy śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W momencie eksplozji w hali przebywało 12 osób. - Nie doszło tam do zawalenia się konstrukcji, ani nie do pożaru wtórnego. Działania strażaków sprowadziły się do opieki nad poszkodowanymi - przekazał dyżurny. Z kolei Daniel Mucha, rzecznik dolnośląskiej straży pożarnej, mówi, że z posiadanych przez niego informacji wynika, iż w zakładzie produkcyjnym nie doszło do wybuchu samego pieca, a pyłu węglowego. Tę informację potwierdza Łukasz Grzelak, zastępca komendanta powiatowego PSP w Świdnicy.