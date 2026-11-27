Dolnośląskie Wypadek na Dolnym Śląsku. Bus uderzył w drzewo Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Arleta Unton-Pyziołek o nadchodzących opadach śniegu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mapy Google

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Do wypadku doszło o godzinie 5.30 w miejscowości Grędzina w powiecie oławskim na Dolnym Śląsku. Jak poinformowała w rozmowie z tvn24.pl aspirant sztabowy Wioletta Polerowicz z Komendy Powiatowej Policji w Oławie, bus pracowniczy, którym podróżowało 12 osób, prawdopodobnie z uwagi na warunki pogodowe, wpadł w poślizg i uderzył w drzewo.

Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Jak podają służby, cztery osoby są ranne. Droga w tym miejscu jest zablokowana.

Obecnie w tym regionie panują trudne warunki drogowe spowodowane opadami śniegu.