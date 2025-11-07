Do zdarzenia doszło pod Wrocławiem

Zgłoszenia do służb wypłynęły w nocy i nad ranem z 6 na 7 listopada. Policja zaczęła poszukiwania w okolicach autostrady A4 (na wysokości Kątów Wrocławskich) po zgłoszeniu od jednego z kierowców. Poinformował on o obiekcie, który spadł z nieba. Jednak okazuje się, że nie była to jedyna informacja tej nocy. Jak podało Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, "służby otrzymały trzy niezależne zgłoszenia dotyczące rzekomych spadających i płonących obiektów".

- Pierwszy w okolicach Kątów Wrocławskich. Po przeszukaniu terenu nie ujawniono obiektu. Dwa kolejne w Magnicach oraz Wilkanowie. Tam wciąż trwa przeszukanie terenu przez strażaków i weryfikacja zgłoszeń - przekazał w piątkowy poranek Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Jak zaznaczył, każde zgłoszenie będzie weryfikowane, a wiele wskazuje na to, że obserwowane zjawiska mogły być związane z naturalnym rojem meteorów Południowe Taurydy, którego maksimum przypada właśnie na ten czas.

Policja komentuje

O sprawę zapytaliśmy policję. - Otrzymaliśmy trzy zgłoszenia - dwa z powiatu wrocławskiego i trzecie z powiatu kłodzkiego. Wspólne działania policji i straży pożarnej na chwilę obecną nie potwierdziły, aby jakikolwiek obiekt na tych terenach spadł. Strażacy już zakończyli swoje działania, a my jeszcze prowadzimy - powiedział nam aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

I dodał, że takie sytuacje są doskonałą okazją do przećwiczenia procedur oraz schematów działań, aby być przygotowanym, jeśli rzeczywiście doszłoby do takiego zdarzenia.

