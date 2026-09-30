Wrocław Kradli bydło Niemczech i przewozili do Polski

Funkcjonariusze CBŚP rozbili grupę podejrzaną o kradzież bydła w Niemczech Źródło wideo: CBŚP Źródło zdj. gł.: CBŚP

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W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn - obywateli Polski w wieku 41 i 46 lat. Jeden z podejrzanych został zatrzymany na terenie województwa lubuskiego, a drugi, po przekazaniu informacji stronie niemieckiej, na terenie Niemiec.

Mężczyzna zatrzymany w Polsce usłyszał zarzuty dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kradzieży z włamaniem bydła na terenie Niemiec. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec niego areszt.

Czeka w niemieckim areszcie

- Drugi z zatrzymanych obecnie przebywa w areszcie na terenie Niemiec i oczekuje na zakończenie procedury związanej z wykonaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania. Po sprowadzeniu do Polski mężczyźnie mają zostać przedstawione zarzuty dotyczące kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kradzieży z włamaniem bydła na terenie Niemiec - poinformował w komunikacie rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

Funkcjonariusze CBŚP rozbili grupę podejrzaną o kradzież bydła w Niemczech Źródło zdjęcia: CBŚP

Znaleźli 159 sztuk bydła

Mężczyźni kradli bydło w Niemczech i specjalnie przystosowaną ciężarówką przywozili do Polski. Policjanci CBŚP znaleźli 159 sztuk bydła różnych ras mięsnych.

- Na miejscu pracowali również specjaliści z zakresu weterynarii, którzy pobrali od zwierząt próbki. Zostaną one poddane identyfikacji i porównaniu z danymi znajdującymi się w bazach związanych z miejscami kradzieży bydła na terenie Niemiec. Pozwoli to ustalić, czy zabezpieczone zwierzęta pochodzą z przestępstw objętych prowadzonym postępowaniem - zaznaczył kom. Wrześniowski.

Mężczyźni kradli bydło w Niemczech i specjalnie przystosowaną ciężarówką przywozili do Polski Źródło zdjęcia: CBŚP

Dodał, że śledczy nadal prowadzą czynności zmierzające do ustalenia kolejnych osób mogących być zaangażowanych w kradzieże bydła oraz wyjaśnienia pełnego zakresu działalności grupy.