CBA w fundacji Lux Veritatis. Nadawca Telewizji Trwam wydał oświadczenie

Śledczy badają sprawę finansowania muzeum "Pamięć i Tożsamość", które za państwowe pieniądze stworzyła fundacja ojca Tadeusza Rydzyka. Fundacja - nadawca Telewizji Trwam - wydała w piątek oświadczenie w tej sprawie. Porównuje swoją inwestycję do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

"Informujemy, że dziś, tj. 5 grudnia 2024 r., od godzin porannych, w siedzibie Fundacji Lux Veritatis w Warszawie oraz w oddziałach Fundacji we Wrocławiu i Toruniu Centralne Biuro Antykorupcyjne realizuje Postanowienie o żądaniu wydania rzeczy oraz przeszukaniu wydane przez prokuratora Prokuratury Okręgowej delegowanej do Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie Barbarę Bandygę" - czytamy na stronie fundacji Lux Veritatis, której prezesem jest Tadeusz Rydzyk.

Jak dodaje fundacja, chodzi o "rzekome przekroczenie uprawnień podczas sprawowania funkcji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego związane z finansowaniem ze środków publicznych utworzenie państwowej instytucji kultury pn. Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu".

Fundacja podkreśla, że "analogiczny model partnerstwa publiczno-prywatnego przy tworzeniu państwowych instytucji kultury zastosowano w przypadku wielu podmiotów, takich jak np. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN".

"Stroną w sprawie jest Skarb Państwa a nie Fundacja Lux Veritatis - zaznacza zarząd organizacji, deklarując, że dobrowolnie wydali żądane dokumenty i udostępnili dane na nośnikach elektronicznych.

MSWiA: agenci weszli do kilku budynków Lux Veritatis

O tym, ze agenci CBA prowadzą przeszukania w budynkach fundacji Lux Veritatis, informowaliśmy w czwartek. Ustalenia tvn24.pl potwierdził rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. - Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na polecenie Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie odwiedzili dzisiaj kilka obiektów należących do Fundacji Lux Veritatis. Tam zabezpieczają dokumenty, nośniki elektroniczne do śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie - przekazał w rozmowie z dziennikarzami.

- To jest w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości, a wręcz przekroczenia uprawnień przez byłego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – wyjaśnił Dobrzyński.

Agencji CBA weszli do kilku obiektów należących do fundacji Lux Veritatis, m.in. we Wrocławiu, Warszawie i w Toruniu.

Kontrola NIK

Na początku listopada Najwyższa Izba Kontroli poinformowała o rozpoczęciu na wniosek Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie kontroli w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z możliwością przekroczenia 20 czerwca 2018 r. uprawnień przez szefa MKiDN w związku z zawarciem z fundacją Lux Veritatis umowy o utworzenie instytucji kultury pod nazwą Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II.

Na realizację inwestycji łącznie z dotacji państwowych przyznano 294 mln zł, a MKiDN miało wydać na ten cel z funduszu celowego 218 mln 944 tys. zł.

Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu jest instytucją powiązaną z ojcem Tadeuszem Rydzykiem. Zostało utworzone w czerwcu 2018 roku zgodnie z umową zawartą pomiędzy wiceprezesem Rady Ministrów, ministrem kultury i dziedzictwa narodowego i fundacją Lux Veritatis. Fundacja ta została powołana w 1998 przez redemptorystów: o. Jana Króla i o. Tadeusza Rydzyka i jest m.in. nadawcą Telewizji Trwam. Na czele fundacji stoi Tadeusz Rydzyk.

Umowa z Lux Veritatis

W czerwcu 2018 r. ówczesny minister kultury Piotr Gliński zawarł z Fundacją Lux Veritatis umowę o utworzeniu wspólnej instytucji kultury Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II. Umowa została zawarta na czas określony, do 31 grudnia 2023 r. Muzeum otwarto 19 października 2023 r.

- Fundatorem, prezesem zarządu i jednym z beneficjentów rzeczywistych fundacji jest Tadeusz Rydzyk - informowała szefowa MKiDN Hanna Wróblewska podczas prac sejmowej komisji kultury w październiku.

Dodała, że na podstawie umowy strony zobowiązały się do zapewnienia środków finansowych i materialnych w celu utworzenia Muzeum. - Zgodnie z umową Tadeusz Rydzyk zobowiązał się do nieodpłatnego przekazania Muzeum w formie użytkowania do 31 grudnia 2022 r. nieruchomości składającej się z działek, na których miało zostać posadowione Muzeum - tłumaczyła ministra.

Zaznaczyła, że działki składające się na nieruchomość były własnością "redemptorystów z siedzibą w Warszawie i dopiero dwa miesiące po podpisaniu tej umowy, umowami darowizny z 24 sierpnia 2018 r. (...), Fundacja nabyła od redemptorystów prawa do ich użytkowania". Jak dodała, fundacja zobowiązała się też m.in. do nieodpłatnego przekazania Muzeum koncepcji architektonicznej, projektu budowlanego budowy zespołu zabudowy muzealno-audytoryjnej i naukowo-twórczej, które zostały wycenione na prawie 2,5 mln zł.

Wskazała, że Rydzyk zobowiązał się też przekazać Muzeum na własność zbiory, które obejmowały m.in. nagrane dokumenty audiowizualne i zbiór materiałów archiwalnych związanych z losem Polaków zamordowanych za pomoc Żydom w trakcie II wojny, których wartość wyceniono łącznie na 88 mln zł.

- Zgodnie z umową minister zobowiązał się przekazać środki na wybudowanie Muzeum, a wysokość dotacji przypadającej na dany rok miała być równa wartości kosztów inwestycji. Umowa stanowiła, że w przypadku zgodnego wyrażenia woli przez ministra i Tadeusza Rydzyka do 31 maja 2023 r. w przedmiocie dalszego funkcjonowania Muzeum (...) fundacja Lux Veritatis będzie miała prawo do samodzielnego prowadzenia Muzeum - podkreśliła, dodając, że w takiej sytuacji fundacja nie będzie zobowiązana do zwrotu żadnych poniesionych przez ministra środków pod warunkiem dalszego prowadzenia działalności muzealnej przez okres co najmniej 10 lat.

W styczniu br. ówczesny minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz poinformował, że odmówił zabezpieczenia dodatkowych środków na 2024 r. w wysokości ponad 13 mln zł na budowę siedziby i wystawę stałą muzeum. Wyjaśniono, że odmowa wiąże się z "ograniczonymi środkami inwestycyjnymi w ustawie budżetowej na rok 2024".

Miliony z państwowej kasy

8 stycznia Ministerstwo Sprawiedliwości informowało natomiast o wstrzymaniu wypłat z Funduszu Sprawiedliwości. Wśród podmiotów, którym wstrzymano wypłaty, była fundacja Lux Veritatis. Fundacja do końca 2026 roku miała otrzymać łącznie blisko 7,2 miliona złotych.

Rozliczenie publicznych pieniędzy, przekazywanych na przedsięwzięcia firmowane przez toruńskiego redemptorystę o. Tadeusza Rydzyka, zapowiadały w kampanii wyborczej ugrupowania, które obecnie są koalicją rządową. Przez minionych osiem lat do Torunia od różnych instytucji rządowych popłynęło co najmniej 380 milionów złotych.

