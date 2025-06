Policjant postrzelony podczas interwencji. Zatrzymany z zarzutami

Policjant postrzelony podczas interwencji w Bolkowie na Dolnym Śląsku Źródło: Internet

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Jak przekazała prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, w sobotę zatrzymany w czasie interwencji w Bolkowie usłyszał trzy zarzuty. Chodzi o czynną napaść na funkcjonariuszy przy użyciu samochodu, uszkodzenie tego samochodu, a także radiowozu i elewacji sklepu, oraz używanie tablic rejestracyjnych przypisanych do innego pojazdu.

Mężczyzna przyznał się do wszystkiego. Złożył wyjaśnienia i stwierdził, że żałuje tego, co zrobił.

Prokuratura skierowała do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

Interwencja

Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 15 w Bolkowie na Dolnym Śląsku. Właściciele skradzionego samochodu zauważyli, że ich auto stoi na parkingu przy jednym z marketów. Na miejsce wezwali patrol.

- Policjanci podjęli interwencję, potwierdzili, że to poszukiwane auto, a w środku są kobieta i mężczyzna. Podjechali radiowozem od tyłu, blokując możliwość ucieczki, ale mężczyzna nie chciał współpracować. Nie wykonywał poleceń, próbował uciekać z miejsca. Wtedy policjanci użyli broni służbowej. Jeden z policjantów został postrzelony w łydkę, trafił do szpitala. Nie są to groźne obrażenia - przekazała podkomisarz Ewa Kluczyńska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.

Do sieci trafiło nagranie z policyjnej interwencji, podczas której funkcjonariusze próbowali zatrzymać kierowcę, który nie reagował na ich polecenia. Na filmie widać, jak policjanci wybili szybę samochodu, aby przerwać próbę ucieczki. Mężczyzna wielokrotnie podjeżdżał przodem do ściany supermarketu, a następnie cofał w stronę radiowozu, mimo komend "Stój".

Policjant postrzelony podczas interwencji w Bolkowie na Dolnym Śląsku Źródło: Internet

Kierowca nie reagował, policjanci zdecydowali się strzelać do opon, by unieruchomić pojazd. Jeden z funkcjonariuszy wycelował także w kierunku kierowcy, próbując go zatrzymać. W trakcie działań jeden z policjantów został ranny. Na nagraniu słychać również krzyk i prośbę świadka o wezwanie pomocy medycznej.

Zatrzymano dwie osoby, policjant ranny od rykoszetu Źródło: Internet

Strzały w trakcie interwencji policji Źródło: Internet

Zatrzymano dwie osoby, policjant ranny od rykoszetu

Mężczyzna i kobieta zostali zatrzymani. Jak podkreślała Kluczyńska, na pewno to nie oni postrzelili policjanta. W komunikacie w mediach społecznościowych jaworska policja podała: "Niestety podczas próby zatrzymania pojazdu z wykorzystaniem broni służbowej przez funkcjonariuszy, jeden z pocisków rykoszetowal, raniąc policjanta w łydkę".

Bolków – policyjna interwencja Dziś po godzinie 15:00 w miejscowości Bolków doszło do poważnego zdarzenia. Policjanci... Posted by Policja Jawor on Thursday, June 5, 2025 Rozwiń

Policja wyjaśnia przebieg interwencji

W piątek policja poinformowała, że Komendant Komendy Powiatowej Policji w Jaworze "niezwłocznie wszczął (...) czynności wyjaśniające w przedmiocie przeprowadzonej interwencji". Jej przebieg, między innymi zastosowanie procedur, sposób i zasadność wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, a także broni palnej, sprawdzają też kontrolerzy z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

5 czerwca 2025 roku jaworscy policjanci podejmowali w Bolkowie interwencję wobec agresywnego mężczyzny podejrzanego o przestępstwo polegające na przywłaszczeniu samochodu. W efekcie podjętych przez funkcjonariuszy czynności, podczas których użyli oni środków przymusu… pic.twitter.com/7PJhYaM2un — dolnośląska Policja (@DPolicja) June 6, 2025 Rozwiń

Poprosiliśmy policję także o komentarz w sprawie nagrań z interwencji.

- Nie będę nic komentować, bo jest to przedmiotem postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez Komendę Powiatową Policji w Jaworze oraz wydział kontroli komendy wojewódzkiej - powiedziała nam podkomisarz Ewa Kluczyńska, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze.

Dwa prokuratorskie śledztwa

Prokuratura Rejonowa w Kamiennej Górze wszczęła dwa śledztwa dotyczące interwencji w Bolkowie. Pierwsze w sprawie czynnej napaści przy użyciu niebezpiecznego narzędzia w stosunku do interweniujących funkcjonariuszy, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Drugie śledztwo dotyczy ewentualnego przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy. Sprawdzana będzie między innymi zasadność użycia broni i środków przymusu. Oba śledztwa zostaną przekazane Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze, ze względu na częstą współpracę między policjantami i prokuratorami z Jawora oraz Kamiennej Góry.

Prokuratura prowadzi dwa śledztwa: jedno dotyczące napaści na policjantów, drugie wyjaśniające możliwe przekroczenie uprawnień Źródło: TVN24

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo