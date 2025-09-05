Był alkohol, później sprzeczka. 64-latek zginął od ciosu nożem

Do zdarzenie doszło w powiecie wałbrzyskim Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło 31 sierpnia 2025 roku w jednym z mieszkań w Boguszowie-Gorcach na Dolnym Śląsku. W godzinach porannych wałbrzyscy policjanci otrzymali wezwanie dotyczące śmierci 64-letniego mężczyzny.

"Na miejscu ujawnili zwłoki oraz zatrzymali nietrzeźwą lokatorkę mieszkania, która miała ugodzić nożem kuchennym w klatkę piersiową znanego jej bezdomnego mężczyznę i spowodować jego zgon" - informuje w komunikacie Mariusz Pindera, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Według ustaleń śledczych przyczyną ugodzenia nożem była "sprzeczka oraz wpływ spożytego alkoholu". 44-letnia kobieta usłyszała zarzut zabójstwa.

Przyznała się do winy

"Zatrzymana przyznała się do popełnienia zarzucanego czynu i złożyła wyjaśnienia" - przekazuje Pindera.

Sąd Rejonowy w Wałbrzychu zastosował wobec podejrzanej trzymiesięczny areszt. Teraz grozi jej nawet dożywocie.