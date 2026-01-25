250 kilometrów na rowerach. Jadą do Warszawy z czekiem dla WOŚP

WOŚP 2026 w TVN24. Zaprasza Jurek Owsiak

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

TVN WARNER BROS. DISCOVERY PO RAZ DZIESIĄTY JEST GŁÓWNYM PARTNEREM MEDIALNYM FINAŁU WOŚP.

Trwa 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". Celem zbiórki jest wsparcie diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u najmłodszych pacjentów. W całej Polsce, a również w najróżniejszych zakątkach świata, niezliczona liczba koncertów, wydarzeń sportowych, pikników, rajdów i innych atrakcji.

34. Finał WOŚP relacjonujemy na żywo w tvn24.pl >>>

W Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już po raz 26. zaangażowali się uczestnicy Wielkoorkiestrowej Sztafety Cyklistów - kaliscy samorządowcy, urzędnicy, przedsiębiorcy i sportowcy. Mimo mroźnej i nieprzyjaznej pogody pokonują oni rowerami trasę z Kalisza do Warszawy.

17 wolontariuszy systemem sztafetowym pokona ponad 250 kilometrów.

Kaliska Wielkoorkiestrowa Sztafeta Cyklistów wiezie dla WOŚP czek na 50 tysięcy złotych Źródło: Sztab WOŚP Powiat Kaliski

Tradycyjnie sztafeta ruszyła z dziedzińca siedziby Starostwa Kaliskiego w Kaliszu. Kolarze na miejsce dojadą oni około godziny 18, co będzie można zobaczyć w studiu WOŚP w jednym z wejść na żywo.

Kolarze wiozą dla Orkiestry czek na 50 tysięcy złotych. W zbiórkę, jak przekazała rzeczniczka sztafety Wioletta Przybylska, zaangażowała się ponad setka uczniów z 40 szkół z Kalisza i powiatu kaliskiego.

Środki zebrano wcześniej podczas Kaliskich Imprez Zamkniętych, koordynowanych przez sztab powiatu.

Sztafeta Cyklistów już po raz 26.

Pomysłodawcą i wieloletnim organizatorem tego przedsięwzięcia, a także Kaliskich Imprez Zamkniętych towarzyszących WOŚP, jest nieżyjący już kolarz Bronisław Krakus. Na początku tegorocznej podróży cykliści odwiedzili jego grób na cmentarzu w Tłokini Kościelnej koło Kalisza.

Wielkoorkiestrowa Sztafeta Cyklistów jedzie dla WOŚP już po raz 26. Źródło: Sztab WOŚP Powiat Kaliski

Wielkoorkiestrowa Sztafeta Cyklistów pierwszy raz wyruszyła w trasę do stolicy w 2000 roku w dniu 8. Finału WOŚP.

W historii kaliskiej sztafety cykliści nie wyruszyli na trasę tylko raz - w 2020 roku z powodu pandemii COVID-19. Przed starostwem powiatowym ustawiono wówczas rowery stacjonarne i 21. Wielkoorkiestrowa Sztafeta Cyklistów przejechała na trenażerach kolarskich łącznie 668 kilometrów.