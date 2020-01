"Odbieram to jednoznacznie jako odwet". Piotrowicz ma przeprosić za słowa o sędziach

Video: tvn24

Gersdorf chce przeprosin od Piotrowicza

31.08 | Profesor Gersdorf w rozmowie z dziennikarzami odniosła się do słów Stanisława Piotrowicza. W poniedziałek grupa demonstrantów reprezentujących ruch Obywatele RP przez kilka godzin blokowała rozpoczęcie obrad nowej KRS, na których Rada miała zarekomendować kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Członek KRS, poseł PiS Stanisław Piotrowicz - odnosząc się do protestu - powiedział dziennikarzom, że "nie może być takiej sytuacji, by garstka niezadowolonych z utraty przywilejów blokowała prace organu konstytucyjnego". Dopytywany, o jakie przywileje chodzi, odpowiedział, że chodzi także o to, żeby "sędziowie, którzy są zwykłymi złodziejami, nie orzekali dalej".

