Zalane domy, paraliż miast. Wojsko pomaga mieszkańcom

W niedzielę i poniedziałek północne oraz wschodnie regiony Indii nawiedziły intensywne opady deszczu. W konsekwencji doszło do powodzi i podtopień. Woda zalała między innymi miasto Imphar w stanie Manipur, gdzie z brzegów wystąpiła rzeka Iril. Z powodziami zmagają się także mieszkańcy miasta Kanpur oraz Bombaju zamieszkałego przez około 23 milionów osób. W większości kraju obowiązują ostrzeżenia przed ulewami i burzami wydawane przez Indyjski Departament Pogody.

Wojsko pomaga poszkodowanym

Rozległe podtopienia sparaliżowały funkcjonowanie jednego z najbardziej zaludnionych miast na świecie. Jak podają lokalne media, w ciągu 24 godzin w Bombaju spadło ponad 100 litrów deszczu na metr kwadratowy, co doprowadziło między innymi do paraliżu komunikacji miejskiej, w tym kolei jednoszynowej.

Powodzie wystąpiły w innych rejonach stanu Maharasztra. W dystrykcie Beed do pomocy uwięzionym mieszkańcom skierowano wojsko. Lokalne władze oraz meteorolodzy ostrzegli, że kolejne dni również przyniosą obfite opady deszczu.