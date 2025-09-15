Logo TVN24
Świat

Zalane domy, paraliż miast. Wojsko pomaga mieszkańcom

Skutki powodzi w Indiach
Intensywne opady deszczu w Indiach doprowadziły do powodzi
Źródło: Reuters
Nawalne opady deszczu doprowadziły do powodzi i podtopień w części Indii. Sparaliżowane zostało między innymi jedno z najbardziej zaludnionych miast na świecie - Bombaj. W pomoc poszkodowanym zaangażowane jest wojsko.

W niedzielę i poniedziałek północne oraz wschodnie regiony Indii nawiedziły intensywne opady deszczu. W konsekwencji doszło do powodzi i podtopień. Woda zalała między innymi miasto Imphar w stanie Manipur, gdzie z brzegów wystąpiła rzeka Iril. Z powodziami zmagają się także mieszkańcy miasta Kanpur oraz Bombaju zamieszkałego przez około 23 milionów osób. W większości kraju obowiązują ostrzeżenia przed ulewami i burzami wydawane przez Indyjski Departament Pogody.

Wojsko pomaga poszkodowanym

Rozległe podtopienia sparaliżowały funkcjonowanie jednego z najbardziej zaludnionych miast na świecie. Jak podają lokalne media, w ciągu 24 godzin w Bombaju spadło ponad 100 litrów deszczu na metr kwadratowy, co doprowadziło między innymi do paraliżu komunikacji miejskiej, w tym kolei jednoszynowej.

Powodzie wystąpiły w innych rejonach stanu Maharasztra. W dystrykcie Beed do pomocy uwięzionym mieszkańcom skierowano wojsko. Lokalne władze oraz meteorolodzy ostrzegli, że kolejne dni również przyniosą obfite opady deszczu.

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: Reuters, Hindustan Times, The Daily Jagran, IMD

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

