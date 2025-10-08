Logo TVN24
Powodzie w Kentucky. Chaos na ulicach. Takie opady o tej porze to rzadkość

|
usa
Ulewy doprowadziły do potężnych powodzi w Kentucky
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Część amerykańskiego stanu Kentucky nawiedziły potężne ulewy. Kierowcy utknęli w pojazdach, na ulicach zapanował chaos. Miejscami spadło ponad 100 litrów wody na metr kwadratowy.

We wtorek po południu część amerykańskiego stanu Kentucky nawiedziły ulewy, które doprowadziły do powodzi błyskawicznej. Najbardziej pogoda dała się we znaki podróżującym w mieście Louisville. Na ulicach zapanował chaos. Niektóre miejsca w kilka minut zamieniły się w rwące potoki. Wielu kierowców nie mogło się wydostać się ze swoich pojazdów. Służby otrzymały około 30 zgłoszeń związanych z ulewami, w tym kilka od uwięzionych podróżujących.

Pomimo tego, że sytuacja pogodowa wyglądała dość poważnie, nie ma jednak informacji o rannych i poszkodowanych - informują lokalne media.

Powodzie w Kentucky. Trzeci najbardziej deszczowy dzień w historii

Według Narodowej Służby Pogodowej (NWS) spadło ponad 100 litrów wody na metr kwadratowy. Był to trzeci najbardziej deszczowy dzień w historii tego miasta.

Ulewy doprowadziły też do zapadnięcia się jednej z dróg w mieście Jeffersontown - Plantside Drive. Najpierw pękać zaczął jeden pas jezdni, później już cała droga była nieprzejezdna. Na miejscu pojawiły się służby, które je zabezpieczyły.

To, jak ogromna ilość opadów nawiedziła ten region, widać na nagraniu udostępnionym przez stację CNN, wykonanym przez jednego z mieszkańców miasta. Można na nim zobaczyć zatopione samochody.

kentucky 1
Ulewy doprowadziły do potężnych powodzi w Kentucky
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Autorka/Autor: Damian Dziugieł

Źródło: WLKY, WDRB

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

usa
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
