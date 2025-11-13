Logo TVN24
Ulewy w Wielkiej Brytanii. W 24 godziny może spaść miesięczna norma deszczu

|
Opady
Prognozowane opady w Wielkiej Brytanii w piątek i sobotę
Źródło: Ventusky.com
Intensywne opady w Wielkiej Brytanii wywołały podtopienia w części kraju. Doprowadziły do poważnych utrudnień na drogach. W najbliższych dniach spodziewane są kolejne ulewy związane z nadciągającą silną burzą.

We wtorek i środę w Wielkiej Brytanii mocno padało. Ulewy zaznaczyły się najmocniej w hrabstwie West Midlands w środkowej Anglii. Doprowadziły one do powodzi błyskawicznych i podniesienia poziomu rzek. Brytyjska Agencja Środowiska wydała szereg alarmów przed podtopieniami.

Zalane ulice drugiego najludniejszego miasta Wielkiej Brytanii

W środę w Birmingham, siedzibie hrabstwa West Midlands i drugim najludniejszym mieście Wielkiej Brytanii, na drogach panowały trudne warunki. Jak podało BBC, na ulicach zalegała woda, co doprowadziło do utrudnień w transporcie. Jeszcze we wtorek wieczorem zamknięto dwa pasy autostrady M5 łączącej West Midlands z południem kraju. Operator komunikacji publicznej poinformował o opóźnieniach w kursowaniu wielu autobusów.

Majid Mahmood, radny miasta Birmingham odpowiedzialny za transport, przestrzegł przed tym, żeby nie przejeżdżać ani nie przechodzić przez zalane tereny, ponieważ "woda może być o wiele głębsza i poruszać się szybciej, niż się wydaje". Przekazał, że władze pracują nad opanowaniem podtopień i udrożnieniem zablokowanych odpływów oraz zalecił mieszkańcom, aby w razie doświadczenia problemów związanych z wodą zgłaszali je swoim lokalnym radnym.

W kolejnych dniach spodziewane są dalsze opady

Zapowiada się, że to nie koniec problemów związanych z deszczem w Wielkiej Brytanii. W czwartek ulewy są spodziewane w północnej Anglii i południowej Szkocji.

W piątek nad Wielką Brytanię ma z kolei nadciągnąć burza Claudia, która w poprzednich dniach wywołała poważne zniszczenia na Półwyspie Iberyjskim. W związku z tym Met Office, agencja meteorologiczna Wielkiej Brytanii, ostrzegła przed piątkowymi i sobotnimi "ulewnymi i długotrwałymi opadami deszczu" w środkowej i południowej Anglii oraz Walii. Główny meteorolog Mike Silverstone stwierdził, że w 24 godziny może spaść tyle deszczu, co zwykle w miesiąc. Może to skutkować podtopieniami i utrudnieniami w transporcie oraz przerwami w dostawie prądu.

Zerwane dachy, zniszczenia i podtopienia. Claudia sieje postrach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zerwane dachy, zniszczenia i podtopienia. Claudia sieje postrach

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: BBC, Met Office

Źródło zdjęcia głównego: weather.metoffice.gov.uk

