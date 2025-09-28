Trzęsienie ziemi w Turcji. Wstrząsy były odczuwalne w Stambule

Trzęsienie ziemi w Chinach. Nagrania z kamer monitoringu Źródło: Reuters

W niedzielę około południa polskiego czasu na zachodzie Turcji doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,4 - poinformowało Europejskie Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC). Wstrząsy odnotowano na głębokości dziewięciu kilometrów, w odległości około 70 kilometrów na północny zachód od miasta Usak stolicy prowincji o tej samej nazwie, i 15 kilometrów na północ od miasta Simav w prowincji Kutahya.

Trzęsienie ziemi w Turcji

Taką samą wartość magnitudy trzęsienia podało również tureckie Prezydium ds. Zarządzania Katastrofami i Sytuacjami Kryzysowymi (AFAD).

Portal stacji CNN Turk przekazał, że wstrząsy były odczuwalne w największym mieście Turcji - Stambule, a także w Izmirze i Bursie.

Wstrząsy wtórne

AFAD przekazało, że po trzęsieniu ziemi wystąpiły wstrząsy wtórne. Najsilniejszy z nich wystąpił o godzinie 12.12 polskiego czasu i miał magnitudę 4, a kolejny, o magnitudzie 3,6, zarejestrowano około godziny 12.34.

Minister Środowiska, Urbanizacji i Zmian Klimatu Murat Kurum poinformował w mediach społecznościowych, że nie stwierdzono żadnych ofiar ani poważniejszych zniszczeń. Na niektórych budynkach, na przykład w dystrykcie Hisarcik w prowincji Kutahya, pojawiły się jednak pęknięcia, a ze ścian odpadł tynk.

Źródło: USGS