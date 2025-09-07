Najadł się owoców, dostał niestrawności, został celebrytą

Niedźwiedź Okan z tureckiego ogrodu zoologicznego stał się bohaterem Internetu po tym, jak trafił do szpitala weterynaryjnego po najedzeniu się owoców. Zwierzę przeszło szczegółowe badania, które wykluczyły poważne problemy zdrowotne. Obecnie Okan czuje się dobrze, a opiekunowie ściśle kontrolują jego dietę, by zapobiec kolejnym problemom żołądkowym.

W tym tygodniu tureckie media społecznościowe obiegło nagranie chorego niedźwiedzia, przewożonego na szpitalnych noszach i poddawanego badaniu rezonansem magnetycznym. Bohaterem wideo jest Okan - ważący blisko 90 kilogramów mieszkaniec ogrodu zoologicznego w Cekmekoy, który źle się poczuł po zjedzeniu zbyt dużej ilości owoców.

Zwierzę trafiło do Kliniki Weterynaryjnej Uniwersytetu Stambulskiego im. Cerrahpasa, gdzie przeszło szczegółowe badania diagnostyczne. - Niedźwiedź Okan został przyjęty z objawami bólu brzucha i dyskomfortu w jamie brzusznej. Weterynarz z ośrodka rehabilitacyjnego natychmiast zauważył tkliwość w tej okolicy - poinformował Burak Memisoglu, przewodniczący zarządu Park of Istanbul Nature and Life Complex.

Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, aby sprawdzić, czy w żołądku niedźwiedzia nie występują niepokojące zmiany. Na szczęście wyniki okazały się prawidłowe. - Morfologia również nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Okan czuje się dobrze. Jest spokojny, pogodny i wkrótce znów będzie pluskał się w basenie - zapewnił Burak Memisoglu.

Znany i lubiany mieszkaniec zoo

To nie pierwszy raz, kiedy popularny niedźwiedź ma problemy żołądkowe po uczcie z owoców. Podobne problemy przeszedł trzy lata temu. Jak wspominał Memisoglu, imię to zostało nadane spontanicznie przez nowego pracownika ośrodka, który, nie znając prawdziwego imienia niedźwiedzia, użył własnego.

Dziś Okan jest nie tylko jedną z atrakcji ogrodu zoologicznego, lecz także bohaterem lokalnych mediów. Odwiedzający z łatwością go rozpoznają i z sympatią obserwują jego zabawy w wybiegu.

Pracownicy ośrodka zapewniają, że niedźwiedź pozostanie pod stałą obserwacją, a jego dieta będzie ściśle kontrolowana. - Nasi weterynarze i biolodzy starannie dopasowują jadłospis zwierząt, dbając o to, by porcje nie były ani większe, ani mniejsze. Okan otrzymuje sezonowe owoce i warzywa, a zimą dodatkowo ryby z rodziny makrelowatych oraz miód - wyjaśnił Burak Memisoglu.

Opiekunowie mają nadzieję, że dzięki tym działaniom Okan uniknie kolejnych problemów żołądkowych, a odwiedzający zoo będą mogli podziwiać zdrowego i pełnego energii niedźwiedzia.

Niedźwiedź Okan z ogrodu zoologicznego w Cekmekoy w Turcji 2025 Cable News Network All Rights Reserved

