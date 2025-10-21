Logo TVN24
Redakcja poleca:

Świat

Październikowy skwar. Na horyzoncie burze i huraganowy wiatr

|
Temperatura w Australii we wtorek 21 października 2025 roku
Temperatura w Australii we wtorek 21 października 2025 roku
Źródło: Ventusky.com
Australia zmaga się z upałami. W wielu miejscach padają rekordowe temperatury jak na październik. Na horyzoncie są nie tylko kolejne dni skwaru, ale również inne groźne zjawiska pogodowe.

Australijskie Biuro Meteorologii (BOM) poinformowało, że poniedziałek był jednym z najgorętszych październikowych dni w historii państwa. W niektórych miejscach centralnej i wschodniej części kraju było nawet 15 stopni Celsjusza więcej niż średnio. Najgorętsze okazało się miasto Birdsville w stanie Queensland, gdzie zanotowano 44,9 st. C. Ponad 40 st. C zaobserwowano również w miejscowościach w stanach Południowa Australia i Nowa Południowa Walia.

Skwar, burze i ulewy w Australii

BOM ostrzega, że to nie koniec upałów. Podaje, że we wtorek w Birdsville, mieście-rekordziście z poniedziałku, może być nawet 46 stopni. W środę fala gorąca ma przesunąć się na wschodnie wybrzeże. Synoptycy prognozują, że w Sydney, największym mieście kraju, będzie tego dnia 38 st. C.

W najbliższych dniach zagrożeniem mają być jednak nie tylko wysokie temperatury. Publiczny nadawca ABC informuje, że we wtorek po południu w zachodniej części Południowej Australii rozwinie się pas burz. Początkowo przyniesie on silny wiatr i grad, ale gdy poszczególne komórki burzowe się połączą i dotrą do centralnej części stanu, wystąpi ryzyko ulew, między innymi w okolicach Adelajdy. W środę burze mogą nawiedzić Wiktorię i Nową Południową Walię. W tym drugim połączenie wysokich temperatur i uderzeń piorunów wywoła ryzyko pożarów buszu.

Ryzyko wiatru o sile cyklonu

Jednocześnie u południowych wybrzeży Australii rozwija się niż. Według ABC w środę ciśnienie w jego centrum spadnie poniżej 985 hPa. W miarę nabierania mocy prędkość wiatru towarzysząca niżowi może osiągnąć prędkość około 125 kilometrów na godzinę, porównywalną z cyklonem tropikalnym. W Australii Południowej i Wiktorii podmuchy mogą powalać drzewa, powodując przerwy w dostawie prądu oraz uszkodzenia budynków i infrastruktury.

La Niña. Jest, czy jej nie ma?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

La Niña. Jest, czy jej nie ma?

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: Bureau of Meteorology, ABC News

Źródło zdjęcia głównego: Ventusky.com

AustraliaUpałHuragany, tajfuny, cyklony
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica