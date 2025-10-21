Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nowa Zelandia. Znalazła pod drzewem nieprzytomnego mężczyznę. "To mógł być każdy z nas"

|
We wtorek w Nowej Zelandii silnie wiało
Podmuchy wiatru w Nowej Zelandii we wtorek 21 października 2025 roku
Źródło: Ventusky.com
W stolicy Nowej Zelandii mężczyzna spacerujący po parku został zabity przez gałąź złamaną przez wiatr. Groźna pogoda panowała także w innych rejonach kraju, skutkując między innymi przerwami w dostawie prądu i utrudnieniami w transporcie.

We wtorek Kirsten Johnstone - mieszkanka przedmieść Wellington, stolicy Nowej Zelandii - znalazła w parku na wzgórzu nieprzytomnego mężczyznę. Wezwała pogotowie, które zabrało poszkodowanego do szpitala.

Życia mężczyzny nie udało się jednak uratować. Johnstone powiedziała w rozmowie z Radiem Nowa Zelandia, że mężczyzna miał na głowie ślady uderzenia. Obok miejsca, gdzie leżał, znajdowała się gałąź, która została złamana przez silny wiatr.

- To mógł być każdy z nas, kto zlekceważył siłę wiatr - przyznała Johnstone.

Trąba powietrzna powaliła żurawie. Nie żyje jedna osoba
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trąba powietrzna powaliła żurawie. Nie żyje jedna osoba

Groźna pogoda w najbardziej wietrznym mieście Nowej Zelandii

Wellington jest uważane za najbardziej wietrzne miasto Nowej Zelandii. We wtorek prędkość wiatru dochodziła tam do 120 kilometrów na godzinę, o czym poinformowała MetService, agencja meteorologiczna Nowej Zelandii - to była znacząca wartość nawet jak na standardy stolicy kraju. Do godziny 20 miejscowego czasu obowiązywało tam ostrzeżenie przed silnym wiatrem.

Przerwy w dostawie prądu i zakłócenia w transporcie

Groźna pogoda panowała także poza stolicą Nowej Zelandii. Silny wiatr pozbawił prądu około 10 tysięcy domów w regionie Wairarapa, około 50 kilometrów na wschód od Wellington - podał lokalny operator sieci energetycznej. Zamknięto tam szkoły i wiele firm.

W Christchurch na Wyspie Południowej pogoda zakłóciła pracę lotniska. Ponadto wiele dróg na obu głównych wyspach kraju było wyłączonych z użytku z powodu podtopień i osuwisk.

Październikowy skwar. Na horyzoncie burze i huraganowy wiatr
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Październikowy skwar. Na horyzoncie burze i huraganowy wiatr

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: Radio New Zealand, Associated Press

Źródło zdjęcia głównego: NASA Worldview

Udostępnij:
TAGI:
Nowa Zelandiawiatr
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Temperatura w Australii we wtorek 21 października 2025 roku
Październikowy skwar. Na horyzoncie burze i huraganowy wiatr
Świat
Powódź porwała dom mieszkańca Alaski
Woda porwała dom wraz z jego mieszkańcem. Nagranie
Świat
Zanieczyszczone powietrze w New Delhi w Indiach
Obchodzili święto tak hucznie, że powietrze było najgorsze na świecie
Świat
Zmiana pogody coraz bliżej
Zmiana pogody coraz bliżej. Kiedy zrobi się ciepło?
Prognoza
W Ermont (Dolina Oise) niedaleko Paryża przeszło tornado
Trąba powietrzna powaliła żurawie. Nie żyje jedna osoba
Świat
Mroźny poranek - zdjęcie poglądowe
Temperatura podzieliła Polskę. 20 stopni Celsjusza różnicy
Polska
Deszcz, wiatr, chłód, zimno
Tu wciąż silnie wieje. W prognozie alarmy drugiego stopnia
Prognoza
Silny wiatr
Dziś będzie ciepło, ale wietrznie
Prognoza
Arktyka
Nieznany proces odkryty pod topniejącym lodem
Nauka
Zimno, przymrozek, mróz
Nocą złapie lekki mróz
Prognoza
Jesień, silny wiatr
Prawie 20 stopni, a potem sztormowa pogoda
Prognoza
Afrykańscy rolnicy pracują na farmie
Dostaje się do roślin z powietrza. Zagraża milionom ludzi
Nauka
Burza tropikalna Fengshen uderzyła w Filipiny
Silny nurt porwał vlogerkę. Nie żyje
Świat
Etna, erupcja w lutym 2025 roku
Przewidzą wybuch? Parametr b i obiecujące wyniki
Nauka
Temperatura powierzchni Pacyfiku w dniach 6-12 października 2025 roku
La Niña. Jest, czy jej nie ma?
Świat
Silny wiatr
W tych regionach może mocno wiać
Prognoza
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Dwa ataki niedźwiedzi w jednym mieście
Świat
Pobudka w Karkonoszach
Lodowaty poranek. Gdzie było najzimniej?
Prognoza
Jesień, słońce, liście, pogodnie
Taki będzie pierwszy dzień tygodnia
Prognoza
Transhumancja w Madrycie
Taki przemarsz w tym mieście zdarza się tylko raz w roku
Świat
Pożary w Kanadzie
"Skala i intensywność tych ekstremalnych zdarzeń mnie zadziwiają"
Nauka
Mróz, jesień, przymrozek, zimno, niska temperatura, szron
Nocą temperatura mocno spadnie
Prognoza
Australię nawiedzają październikowe upały
Ponad 40 stopni w październiku. Rekordy padły, kolejne są zagrożone
Świat
Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko
Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko
Prognoza
Półtonowa dynia
Wyhodował półtonową dynię. "Dobre nasionko i szczęście"
Polska
Surtsey - zdj. poglądowe
Na młodej wyspie odkryto rośliny, których nie powinno tam być
Nauka
Fale, ocean, wzburzone morze, sztorm
"Na północnym Pacyfiku dzieje się coś niezwykłego"
Nauka
Kometa - C/2025 A6 (Lemmon), 18.10.25
Kometa coraz bliżej Ziemi. Zobacz ją, zanim zniknie na tysiąc lat
Ciekawostki
Śmiertelny wypadek na Filipinach
Drzewo zmiażdżyło dom. Nie żyje rodzina
Świat
Muchomor plamisty
Ten internetowy trend "może doprowadzić do tragedii"
Ciekawostki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica