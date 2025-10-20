Logo TVN24
Świat

La Niña. Jest, czy jej nie ma?

Temperatura powierzchni Pacyfiku w dniach 6-12 października 2025 roku
Na czym polegają zjawiska La Nina i El Nino
Źródło: NOAA
Amerykańscy i australijscy specjaliści nie są zgodni co do tego, czy na Pacyfiku występuje zjawisko La Niña. Ci drudzy twierdzą, że nie mają wystarczająco dużo dowodów, by potwierdzić pojawienie się anomalii, która wpływa na pogodę na świecie.

La Niña to anomalia pogodowa, która występuje wtedy, gdy temperatura powierzchni Pacyfiku w okolicach równika, zwłaszcza u wybrzeży Ameryki Południowej, jest niższa od przeciętnej. Wpływa ona na pogodę po obu stronach Pacyfiku w różny sposób. Do Indii, Azji Południowo-Wschodniej i Australii przynosi obfite opady, a do obu Ameryk - suchszą aurę.

Nie są pewni, czy La Niña występuje

Jednym z krajów znajdujących się w zasięgu oddziaływania zjawiska La Niña jest Australia. Tamtejsze Biuro Meteorologii nie jest jednak przekonane, że faktycznie się ono uformowało. Pracująca w agencji klimatolożka Felicity Gamble wyjaśniła, że o tej porze roku modele zazwyczaj pokazują silny sygnał sugerujący pojawienie się anomalii. Obecnie obserwowane są jednak duże wahania.

- To świadczy o tym, że wciąż panuje duża niepewność - powiedziała Gamble.

Model australijskiego Biura Meteorologii przewiduje, że w październiku, listopadzie i grudniu temperatura powierzchni morza delikatnie zbliży się do progu wymaganego do tego, by mówiono o wystąpieniu anomalii La Niña.

Temperatura powierzchni Pacyfiku w dniach 6-12 października 2025 roku
Temperatura powierzchni Pacyfiku w dniach 6-12 października 2025 roku
Źródło: Bureau of Meteorology

Australijczycy nie zgadzają się z Amerykanami

Wcześniej w październiku amerykańska Narodowa Agencja ds. Oceanów i Atmosfery (NOAA) potwierdziła wystąpienie zjawiska La Niña. Poinformowała, że ma ono niewielką siłę i prawdopodobnie utrzyma się do grudnia. Australijska agencja nie jest jednak do tego przekonana. Gamble tłumaczyła, że wpływ chłodniejszej wody na wskaźniki atmosferyczne, takie jak układ chmur i pasatów, nie jest na tyle silny, aby dać pewność, że La Niña występuje.

Gamble dodała, że poza niektórymi wyspami na południowo-zachodnim Pacyfiku nie odnotowano silnego deszczu charakterystycznego dla wystąpienia anomalii. Jak zaznaczyła, potrzeba więcej dowodów na potwierdzenie zjawiska.

La Niña na Pacyfiku. Może wpłynąć na pogodę zimą
Nauka

Autorka/Autor: kp

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Bureau of Meteorology

