Świat

Humberto sunie po Atlantyku. Zbliża się do Bermudów

Huragan Humberto na zdjęciach satelitarnych
Humberto na radarach satelitarnych
Źródło: Reuters/NOAA
Huragan Humberto sunie po Atlantyku. Obecnie żywioł ma czwartą kategorię w skali Saffira-Simpsona, choć na pewien czas osiągnął piątą, najwyższą.

Huragan Humberto to ósma burza, która uformowała się na Atlantyku w czasie tegorocznego sezonu huraganowego. W niedzielę rano żywioł znajdował się w odległości kilkuset kilometrów od części Małych Antyli, do których należą m.in. Antigua i Barbuda, Anguilla czy St. Kitts i Nevis, a także archipelag Wysp Dziewiczych.

Huragan czwartej kategorii na Atlantyku

W sobotę wieczorem polskiego czasu Humberto osiągnął najwyższą, piątą kategorię w skali Saffira-Simpsona, ale w niedzielę osłabł i ponownie stał się huraganem kategorii czwartej. Towarzyszący żywiołowi wiatr osiąga prędkość bliską 250 kilometrów na godzinę, porywy są jeszcze silniejsze - podało amerykańskie Narodowe Centrum ds. Huraganów (NHC).

W najbliższych dniach Humberto ma pozostać silnym huraganem. Będzie przesuwać się w kierunku północno-zachodnim z prędkością około 20 km/h. We wtorek w okolicach Bermudów zacznie skręcać w kierunku północno-wschodnim i kolejnego dnia przejdzie na północ od wysp, stopniowo tracąc na sile.

Prognozowana trasa huraganu Humberto
Prognozowana trasa huraganu Humberto
Źródło: NHC NOAA

Humberto nie jest jedynym zagrożeniem

Meteorolodzy zwracają uwagę, że Humberto nie jest jednym zagrożeniem na Atlantyku. W pobliżu Karaibów znajduje się bowiem depresja tropikalna, która może ma przerodzić się w burzę tropikalną Imeldę. Da się ona mocno we znaki mieszkańcom południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, a także Bahamów i Bermudów.

NHC uważa, że od poniedziałku burza tropikalna zaznaczy swój wpływ na wschodnim wybrzeżu środkowej Florydy. We wtorek może wywołać powodzie błyskawiczne i lawiny błotne na Kubie i Bahamach, a we środę - w amerykańskich stanach Karolina Południowa i Północna. W USA żywioł może doprowadzić także do wystąpienia rzek z brzegów.

Ulice pełne błota, auta pod wodą. Cztery osoby nie żyją

Ulice pełne błota, auta pod wodą. Cztery osoby nie żyją

Kilka tysięcy ludzi odciętych od świata

Kilka tysięcy ludzi odciętych od świata

Autorka/Autor: BC,dd,kp

Źródło: PAP, NHC

Źródło zdjęcia głównego: NHC NOAA

