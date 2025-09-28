Wiatr do 260 km/h. Huragan Humberto przybrał na sile

Humberto na radarach satelitarnych Źródło: Reuters/NOAA

Huragan Humberto znajduje się w odległości kilkuset kilometrów od części Małych Antyli, zwanych w przeszłości Wyspami Podwietrznymi (ang. Leeward Islands). To między innymi Antigua i Barbuda, Anguilla czy St. Kitts i Nevis, a także archipelag Wysp Dziewiczych.

Humberto na Atlantyku

Żywioł kieruje się na północny zachód i w sobotę wieczorem polskiego czasu osiągnął najwyższą, piątą kategorię w skali Saffira-Simpsona. Wiatr wieje ze stałą prędkością 260 kilometrów na godzinę, a porywy są jeszcze silniejsze - podało amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC).

Według meteorologów Humberto pozostanie huraganem najwyższej kategorii przez kilka następnych dni. Ocenia się, że wywołane przezeń fale będą miały wpływ również na Portoryko i Bermudy.

Humberto nie jest jedynym zagrożeniem

Meteorolodzy zwracają zarazem uwagę, że równolegle w pobliżu Karaibów znajduje się depresja tropikalna, która może dać się mocno we znaki mieszkańcom południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, a także Bahamów i Bermudów.

Depresja tropikalna ma przerodzić się w burzę tropikalną Imelda w ten weekend w rejonie Bahamów. Część modeli pogodowych zakłada, że już na początku przyszłego tygodnia będzie przesuwać się w kierunku południowo-wschodnich stanów USA, od Florydy po Karolinę Północną. Nie wyklucza się, że układ pogodowy dotrze do lądu między poniedziałkiem a wtorkiem i przybierze postać huraganu.

Trasa przechodzenia huraganu Humberto Źródło: NHC

