Świat

Wiatr do 260 km/h. Huragan Humberto przybrał na sile

Trasa przechodzenia huraganu Humberto
Humberto na radarach satelitarnych
Źródło: Reuters/NOAA
Huragan Humberto stał się jeszcze silniejszy. Żywioł sunący po Atlantyku ma piątą, najwyższą kategorię w skali Saffira-Simpsona. Wiatr osiąga prędkość do 260 kilometrów na godzinę.

Huragan Humberto znajduje się w odległości kilkuset kilometrów od części Małych Antyli, zwanych w przeszłości Wyspami Podwietrznymi (ang. Leeward Islands). To między innymi Antigua i Barbuda, Anguilla czy St. Kitts i Nevis, a także archipelag Wysp Dziewiczych.

Humberto na Atlantyku

Żywioł kieruje się na północny zachód i w sobotę wieczorem polskiego czasu osiągnął najwyższą, piątą kategorię w skali Saffira-Simpsona. Wiatr wieje ze stałą prędkością 260 kilometrów na godzinę, a porywy są jeszcze silniejsze - podało amerykańskie Narodowe Centrum Huraganów (NHC).

Według meteorologów Humberto pozostanie huraganem najwyższej kategorii przez kilka następnych dni. Ocenia się, że wywołane przezeń fale będą miały wpływ również na Portoryko i Bermudy.

Domy pod wodą. Powódź dotknęła setki tysięcy osób

Domy pod wodą. Powódź dotknęła setki tysięcy osób

Największe opady od siedmiu lat. Ludzie utknęli w autach

Największe opady od siedmiu lat. Ludzie utknęli w autach

Humberto nie jest jedynym zagrożeniem

Meteorolodzy zwracają zarazem uwagę, że równolegle w pobliżu Karaibów znajduje się depresja tropikalna, która może dać się mocno we znaki mieszkańcom południowo-wschodniej części Stanów Zjednoczonych, a także Bahamów i Bermudów.

Depresja tropikalna ma przerodzić się w burzę tropikalną Imelda w ten weekend w rejonie Bahamów. Część modeli pogodowych zakłada, że już na początku przyszłego tygodnia będzie przesuwać się w kierunku południowo-wschodnich stanów USA, od Florydy po Karolinę Północną. Nie wyklucza się, że układ pogodowy dotrze do lądu między poniedziałkiem a wtorkiem i przybierze postać huraganu.

Trasa przechodzenia huraganu Humberto
Trasa przechodzenia huraganu Humberto
Źródło: NHC
pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: BC,dd

Źródło: PAP, NHC

Źródło zdjęcia głównego: NHC

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica