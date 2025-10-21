Logo TVN24
Świat

Trąba powietrzna powaliła żurawie. Nie żyje jedna osoba

|
W Ermont (val d'Oise) niedaleko Paryża przeszło tornado
Burza zniszczyła XI-wieczny kościół w Normandii
Źródło: Reuters
W pobliżu Paryża pojawiła się trąba powietrzna, która przewróciła kilka żurawi budowlanych. Jedna osoba zginęła, są także poważnie ranni. Żywioł wywołał szereg zniszczeń w miejscowościach nieopodal stolicy Francji.

W poniedziałek w okolicach Paryża około godziny 17.45 lokalnego czasu rozwinęła się trąba powietrzna, która wywołała duże zniszczenia w kilku miejscowościach w departamencie Dolina Oise w regionie Ile-de-France.

Trąba powietrzna powaliła żurawie. Jest ofiara śmiertelna

Najgorsza sytuacja panowała w miejscowości Ermont, znajdującej się około 20 kilometrów na północny wschód od Paryża. Trąba powietrzna powaliła tam trzy żurawie na placu budowy. Zginął 23-letni pracownik, a dziesięć osób zostało rannych, z czego cztery są w stanie krytycznym - poinformował prokurator regionalny Guirec Le Bras. Jeden z powalonych żurawi spadł na szpital, a drugi na budynek mieszkalny, ale nie było ofiar. Trąba zrywała także dachy z budynków.

Dwie ofiary śmiertelne burzy Amy we Francji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dwie ofiary śmiertelne burzy Amy we Francji

- Żuraw spadł niedaleko naszego domu. Brat powiedział mi, żebym została w domu. Kilka minut później wszystkich ewakuowano. Minęły prawie trzy godziny. Jestem trochę zestresowana, ponieważ nie ma ze mną rodziców, utknęli w Paryżu - relacjonowała jedna z mieszkanek Ermont.

Niedługo po tragedii władze prefektury Dolina Oise uruchomiły jednostkę kryzysową. Na miejscu rozmieszczono 80 strażaków i 50 policjantów. Ewakuowanym zapewniono schronienie w pobliskim kompleksie sportowym.

W Ermont (Dolina Oise) niedaleko Paryża przeszło tornado
W Ermont (Dolina Oise) niedaleko Paryża przeszło tornado
Źródło: Poitout Florian / Abaca / Forum

Burza "o nagłej i rzadkiej sile"

Władze departamentu Dolinay Oise przyznały, że trąba powietrzna była poważnym zjawiskiem klimatycznym, które pojawiło się nagle i nie było prognozowane. Podobną opinię wyraził minister spraw wewnętrznych Laurent Nune. Polityk napisał w mediach społecznościowych, że była to burza o "nagłej i rzadkiej sile".

Żywioł spowodował poważne zniszczenia nie tylko w Ermont, ale także pobliskich miejscowościach, takich jak Eaubonne, Franconville i Margency. W Ermont i Cormeilles-en-Parisis pojawiły się przerwy w dostawie prądu. Ponadto burza zakłóciła transport, powalając drzewa na autostradę na zachodnich przedmieściach Paryża oraz na inne drogi.

Tu wciąż silnie wieje. W prognozie alarmy drugiego stopnia
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tu wciąż silnie wieje. W prognozie alarmy drugiego stopnia

Prognoza

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: Guardian, Le Parisien

Źródło zdjęcia głównego: Poitout Florian / Abaca / Forum

