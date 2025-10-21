Tu wciąż silnie wieje. W prognozie alarmy drugiego stopnia

Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali oraz prognozę zagrożeń meteorologicznych.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: kamiennogórskim, wałbrzyskim, kłodzkim;

małopolskim , w powiatach nowosądeckim i gorlickim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

W wymienionych powiatach prognozuje się wystąpienie lokalnie silnego wiatru z południowego wschodu i południa o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h.

W województwie dolnośląskim ostrzeżenia są w mocy do godz. 8 we wtorek. Na pozostałym obszarze alarmy obowiązują do godz. 18 we wtorek.

Meteo Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na czwartek

Po wygaśnięciu alarmów we wtorek na chwilę odpoczniemy od zagrożeń pogodowych. Powrócić mają w czwartek, kiedy to alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem mogą zostać wydane w województwach podkarpackim i małopolskim (powiaty gorlicki, nowosądecki).

Prognoza zagrożeń na czwartek Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń meteorologicznych na piątek

Silnie wiać może również w piątek. Alarmy drugiego stopnia będą niewykluczone w nadmorskich powiatach województw zachodniopomorskiego i pomorskiego. Ostrzeżenia pierwszego stopnia mogą natomiast zostać wydane w pozostałych powiatach woj. zachodniopomorskiego oraz w województwach lubuskim i wielkopolskim.

Prognoza zagrożeń na piątek Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.