Ostrzeżenia IMGW. Tu trzeba uważać na silny wiatr

shutterstock_2488562789
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Sprawdź, gdzie mieć się na baczności.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

  • dolnośląskim, w powiatach: kamiennogórskim, wałbrzyskim, kłodzkim;
  • małopolskim, w powiatach nowosądeckim i gorlickim;
  • podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

W wymienionych powiatach prognozuje się wystąpienie lokalnie silnego wiatru z południowego wschodu i południa o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h.

W województwie dolnośląskim ostrzeżenia są w mocy od godziny 18 w poniedziałek do godz. 8 we wtorek. Na pozostałym obszarze alarmy obowiązują od północy do godz. 18 we wtorek.

Meteo
Meteo
Źródło: IMGW

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Autorka/Autor: kp

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shawn.ccf/Shutterstock

IMGWpogodaprognoza pogody
