Ostrzeżenia IMGW. Tu trzeba uważać na silny wiatr

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

dolnośląskim , w powiatach: kamiennogórskim, wałbrzyskim, kłodzkim;

małopolskim , w powiatach nowosądeckim i gorlickim;

podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

W wymienionych powiatach prognozuje się wystąpienie lokalnie silnego wiatru z południowego wschodu i południa o średniej prędkości do 40 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h.

W województwie dolnośląskim ostrzeżenia są w mocy od godziny 18 w poniedziałek do godz. 8 we wtorek. Na pozostałym obszarze alarmy obowiązują od północy do godz. 18 we wtorek.

Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.