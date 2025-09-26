Czy możliwy jest powrót do "tradycyjnej" zimy? To pokazują prognozy pogody

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Co możemy powiedzieć na pewno o nadchodzącej zimie? To, że globalne ocieplenie mocno odbija się w prognozie średniej temperatury na tę porę roku.

Pogodę w grudniu i styczniu na ogół kształtowały śnieżne fronty na zmianę z rozpogodzeniami. W lutym, pod koniec zimy, rządził nią mroźny wyż. Coraz częściej bywa odwrotnie.

O tym, jakie prognozy pogody na zimę kreślą najważniejsze ośrodki na świecie, pisze synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Wykorzystując różne metody badawcze, meteorolodzy starają się wyliczyć, jak mocno pogoda odbiegnie od norm. Wyznaczają średni trend i sygnalizują, z jakimi anomaliami możemy mieć do czynienia. Jedno wyraźnie widać - globalne ocieplenie mocno odbija się w prognozie średniej temperatury przede wszystkim miesięcy zimowych, co jest znakiem naszych czasów.