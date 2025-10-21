Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na dziś - wtorek, 21.10. Będzie ciepło, ale wietrznie

|
Silny wiatr
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na dziś. Wtorek, 21.10 przyniesie chmury w większości kraju. W niektórych rejonach może słabo popadać. Termometry pokażą nawet 16 stopni Celsjusza, ale w części kraju odczuwalną temperaturę obniży silny wiatr.

We wtorek od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się chmury. Opady deszczu do 3 litrów na metr kwadratowy mogą pojawić się na Wybrzeżu oraz w Tatrach. Pogodnie będzie tylko na wschodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południowym zachodzie. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr z południa. Na zachodzie i północy rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę, a w Karkonoszach - nawet do 80 km/h.

Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 50 procent w centrum, na wschodzie i północnym wschodzie do ponad 70 procent na krańcach południowych i północnych. Mieszkańcy zachodu, Dolnego Śląska i części centrum Polski odczują komfort termiczny - gdzie indziej będzie chłodno. Pogoda wpłynie na nas niekorzystnie na północy i północnym zachodzie, a w pozostałych rejonach będzie miała neutralny wpływ na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Szykuje się pogodny dzień w Warszawie, choć wieczorem niebo pokryje więcej chmur. Temperatura wyniesie maksymalnie 12 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 997 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Początkowo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodnie, ale później pojawi się większe zachmurzenie. Wieczorem możliwy jest słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany i dość silny wiatr z południa. W południe ciśnienie wyniesie 1006 hPa i ma się zmniejszać.

Pogoda na dziś - Poznań

We wtorek mieszkańcy Poznania początkowo mogą spodziewać się ładnej pogody, ale później spodziewany jest przejściowy wzrost zachmurzenia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 14 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południa. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 994 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu rozpocznie się pogodnie, ale w kolejnych godzinach zachmurzenie wzrośnie. Temperatura osiągnie maksymalnie 15 st. C. Wiatr z południa będzie umiarkowany i dość silny. W południe ciśnienie sięgnie 990 hPa, będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

Ranek powita mieszkańców Krakowa pogodną aurą, ale z czasem zaznaczy się więcej chmur. Na termometrach pokaże się maksymalnie 12 st. C. Wiatr z południa okażę się umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 982 hPa.

Noc pod znakiem silnego wiatru. Alarmy IMGW
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Noc pod znakiem silnego wiatru. Alarmy IMGW

Warunki drogowe we wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogodyprognoza
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Silny wiatr, noc
Noc pod znakiem silnego wiatru. Alarmy IMGW
Prognoza
Arktyka
Nieznany proces odkryty pod topniejącym lodem
Nauka
Zimno, przymrozek, mróz
Nocą złapie lekki mróz
Prognoza
Jesień, silny wiatr
Prawie 20 stopni, a potem sztormowa pogoda
Prognoza
Afrykańscy rolnicy pracują na farmie
Dostaje się do roślin z powietrza. Zagraża milionom ludzi
Nauka
Burza tropikalna Fengshen uderzyła w Filipiny
Silny nurt porwał vlogerkę. Nie żyje
Świat
Etna, erupcja w lutym 2025 roku
Przewidzą wybuch? Parametr b i obiecujące wyniki
Nauka
Temperatura powierzchni Pacyfiku w dniach 6-12 października 2025 roku
La Niña. Jest, czy jej nie ma?
Świat
Silny wiatr
W tych regionach może mocno wiać
Prognoza
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Dwa ataki niedźwiedzi w jednym mieście
Świat
Pobudka w Karkonoszach
Lodowaty poranek. Gdzie było najzimniej?
Prognoza
Jesień, słońce, liście, pogodnie
Taki będzie pierwszy dzień tygodnia
Prognoza
Transhumancja w Madrycie
Taki przemarsz w tym mieście zdarza się tylko raz w roku
Świat
Pożary w Kanadzie
"Skala i intensywność tych ekstremalnych zdarzeń mnie zadziwiają"
Nauka
Mróz, jesień, przymrozek, zimno, niska temperatura, szron
Nocą temperatura mocno spadnie
Prognoza
Australię nawiedzają październikowe upały
Ponad 40 stopni w październiku. Rekordy padły, kolejne są zagrożone
Świat
Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko
Pogoda na 16 dni. Duże ocieplenie jest blisko
Prognoza
Półtonowa dynia
Wyhodował półtonową dynię. "Dobre nasionko i szczęście"
Polska
Surtsey - zdj. poglądowe
Na młodej wyspie odkryto rośliny, których nie powinno tam być
Nauka
Fale, ocean, wzburzone morze, sztorm
"Na północnym Pacyfiku dzieje się coś niezwykłego"
Nauka
Kometa - C/2025 A6 (Lemmon), 18.10.25
Kometa coraz bliżej Ziemi. Zobacz ją, zanim zniknie na tysiąc lat
Ciekawostki
Śmiertelny wypadek na Filipinach
Drzewo zmiażdżyło dom. Nie żyje rodzina
Świat
Muchomor plamisty
Ten internetowy trend "może doprowadzić do tragedii"
Ciekawostki
Zorza w Dębkach (Pomorskie)
Światła Północy pomalowały niebo nad Polską
Polska
Jesień, liście, słońce, Gdańsk
Miejscami będzie tylko siedem stopni
Prognoza
AdobeStock_480196644
Deszcz spadających gwiazd w październiku. Kiedy spojrzeć w niebo
Ciekawostki
Czeka nas mroźna noc, pojawią się mgły
Nocą chwyci mróz
Prognoza
lahti wypadek mapa
Ogromny karambol na autostradzie. "Nagle pojawiła się szalona mgła"
Świat
Krupa śnieżna w Jaworniku (woj. podkarpacie)
Krupa śnieżna spadła na Podkarpaciu
Polska
Chmury kłębiaste, jesień
Nadchodzi zmiana w pogodzie
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica