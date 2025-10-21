Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się chmury. Opady deszczu do 3 litrów na metr kwadratowy mogą pojawić się na Wybrzeżu oraz w Tatrach. Pogodnie będzie tylko na wschodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na południowym zachodzie. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr z południa. Na zachodzie i północy rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę, a w Karkonoszach - nawet do 80 km/h.

Prognoza pogody na wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 50 procent w centrum, na wschodzie i północnym wschodzie do ponad 70 procent na krańcach południowych i północnych. Mieszkańcy zachodu, Dolnego Śląska i części centrum Polski odczują komfort termiczny - gdzie indziej będzie chłodno. Pogoda wpłynie na nas niekorzystnie na północy i północnym zachodzie, a w pozostałych rejonach będzie miała neutralny wpływ na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

Szykuje się pogodny dzień w Warszawie, choć wieczorem niebo pokryje więcej chmur. Temperatura wyniesie maksymalnie 12 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 997 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Początkowo w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodnie, ale później pojawi się większe zachmurzenie. Wieczorem możliwy jest słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Odczuwalny będzie umiarkowany i dość silny wiatr z południa. W południe ciśnienie wyniesie 1006 hPa i ma się zmniejszać.

Pogoda na dziś - Poznań

We wtorek mieszkańcy Poznania początkowo mogą spodziewać się ładnej pogody, ale później spodziewany jest przejściowy wzrost zachmurzenia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 14 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południa. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 994 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Wtorek we Wrocławiu rozpocznie się pogodnie, ale w kolejnych godzinach zachmurzenie wzrośnie. Temperatura osiągnie maksymalnie 15 st. C. Wiatr z południa będzie umiarkowany i dość silny. W południe ciśnienie sięgnie 990 hPa, będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

Ranek powita mieszkańców Krakowa pogodną aurą, ale z czasem zaznaczy się więcej chmur. Na termometrach pokaże się maksymalnie 12 st. C. Wiatr z południa okażę się umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 982 hPa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Noc pod znakiem silnego wiatru. Alarmy IMGW

Warunki drogowe we wtorek Źródło: tvnmeteo.pl