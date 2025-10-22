Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza
|

Pogoda na Wszystkich Świętych. W modelach panuje zgoda. Co czeka nas 1 listopada?

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Ciepło na 1 listopada
Ciepło na 1 listopada
Źródło: GFS/tropicaltidbits.com
W prognozach na koniec października i początek listopada zaszła nieduża zmiana. Fala ciepła, na którą wielu z nas czekało, nieco przesunęła się w czasie. Czy zatem obietnica w miarę dobrej pogody na Wszystkich Świętych wciąż pozostaje w mocy?Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Prognozy na koniec października i początek listopada wskazują na naprzemienne fale ciepła i chłodu. Na dłuższe i stabilniejsze ocieplenie raczej nie powinniśmy liczyć.
  • Odrobina cieplejszego powietrza z południowej Europy ma dotrzeć do Polski przed 1 listopada. W niektórych regionach oznacza to wzrost temperatury nawet do 18 stopni Celsjusza.
  • Niewykluczone jednak, że wysokim wartościom na termometrach mogą towarzyszyć różne zjawiska atmosferyczne.
  • Więcej najnowszych prognoz znajdziesz na tvnmeteo.pl.

W ciągu najbliższych 10 dni modele matematyczne podtrzymują przeplatankę fal ciepła oraz chłodu, nie dając szans na silny, pogodny antycyklon w naszym rejonie Europy. A mamy prawo go oczekiwać, bowiem wkroczyliśmy w jesień właściwą, której w około 70 procent przypadków na przełomie października i listopada towarzyszy wyż utrzymujący się nad środkowo-wschodnią Europą nawet przez dwa tygodnie. Od położenia jego centrum zależy, z jakiego kierunku tłoczy masy powietrza niosące albo ponury i mglisty chłód, albo słońce i umiarkowanie ciepłe popołudnia. 

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Upalnie w Sydney
Ponad 46 stopni na termometrach, padają rekordy
Świat
Bolid widoczny nad Polską, 20.10.25
Rozbłysk nad Polską. Pochodził z nietypowego źródła
Nauka
Culiseta annulata
Owad na przynęcie i szok w całym kraju
Świat
Wiatr, silny wiatr, wichury
Silne podmuchy powrócą. Prognoza zagrożeń
Prognoza
Jesień, liście, park, pochmurno, drzewa, chmury, wilgoć
Sporo chmur, lokalnie słabo popada. Pogoda na dziś
Prognoza
Kometa - C/2025 A6 (Lemmon), 18.10.25
Warto wziąć lornetkę i wypatrywać jej na niebie
Ciekawostki
Jesień, chłód, noc, mgła, zimno
Nocą lokalnie zrobi się mgliście
Prognoza
Tajemniczy obiekt na odludziu
Znaleźli zwęglony, tlący się złom. Może być częścią rakiety
Świat
Wydry morskie kradną deski surfingowe
Wydry zabierają deski, władze ostrzegają
Ciekawostki
Deszcz, ulewy, jesień
Nadciąga załamanie pogody
Prognoza
We wtorek w Nowej Zelandii silnie wiało
Znalazła pod drzewem nieprzytomnego mężczyznę. "To mógł być każdy z nas"
Świat
Temperatura w Australii we wtorek 21 października 2025 roku
Październikowy skwar. Na horyzoncie burze i huraganowy wiatr
Świat
Powódź porwała dom mieszkańca Alaski
Woda porwała dom wraz z jego mieszkańcem. Nagranie
Świat
Zanieczyszczone powietrze w New Delhi w Indiach
Obchodzili święto tak hucznie, że powietrze było najgorsze na świecie
Świat
Zmiana pogody coraz bliżej
Zmiana pogody coraz bliżej. Kiedy zrobi się ciepło?
Prognoza
W Ermont (Dolina Oise) niedaleko Paryża przeszło tornado
Trąba powietrzna powaliła żurawie. Nie żyje jedna osoba
Świat
Mroźny poranek - zdjęcie poglądowe
Temperatura podzieliła Polskę. 20 stopni Celsjusza różnicy
Silny wiatr
Dziś będzie ciepło, ale wietrznie
Prognoza
Arktyka
Nieznany proces odkryty pod topniejącym lodem
Nauka
Zimno, przymrozek, mróz
Nocą złapie lekki mróz
Prognoza
Jesień, silny wiatr
Prawie 20 stopni, a potem sztormowa pogoda
Prognoza
Afrykańscy rolnicy pracują na farmie
Dostaje się do roślin z powietrza. Zagraża milionom ludzi
Nauka
Burza tropikalna Fengshen uderzyła w Filipiny
Silny nurt porwał vlogerkę. Nie żyje
Świat
Etna, erupcja w lutym 2025 roku
Przewidzą wybuch? Parametr b i obiecujące wyniki
Nauka
Temperatura powierzchni Pacyfiku w dniach 6-12 października 2025 roku
La Niña. Jest, czy jej nie ma?
Świat
Silny wiatr
W tych regionach może mocno wiać
Prognoza
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Dwa ataki niedźwiedzi w jednym mieście
Świat
Pobudka w Karkonoszach
Lodowaty poranek. Gdzie było najzimniej?
Prognoza
Jesień, słońce, liście, pogodnie
Taki będzie pierwszy dzień tygodnia
Prognoza
Transhumancja w Madrycie
Taki przemarsz w tym mieście zdarza się tylko raz w roku
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica