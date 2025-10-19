Niebezpieczna pogoda w połowie Polski. IMGW ostrzega

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - gęsta mgła
Żółte alarmy przed gęstą mgłą obowiązują w województwach:
- warmińsko-mazurskim;
- kujawsko-pomorskim, w powiatach: brodnickim, rypińskim, lipnowskim;
- podlaskim;
- mazowieckim;
- łódzkim, w powiatach wschodnich;
- świętokrzyskim;
- lubelskim;
- małopolskim, poza powiatami zachodnimi i powiatem tatrzańskim;
- podkarpackim.
W tych miejscach miejscami prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić poniżej 200 metrów, a przejściowo poniżej 100 m. Lokalnie mgły mogą być marznące.
Alarmy obowiązują od godziny 23 w sobotę do godz. 10 w poniedziałek.
Czym są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: kp
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock