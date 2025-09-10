Ostrzeżenia IMGW. Tu będzie najmocniej padać

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed ulewami i porywistym wiatrem. W kilku województwach obowiązują żółte alarmy. Sprawdź szczegóły.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Żółte alarmy obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: gryfickim, kamieńskim, , w powiatach: gryfickim, kamieńskim, Świnoujście , polickim, goleniowskim, myśliborskim, gryfińskim, choszczeńskim, pyrzyckim, stargardzkim, Szczecin , łobeskim;

lubuskim;

dolnośląskim ;

opolskim ;

śląskim , poza północno-wschodnimi powiatami;

małopolskim, w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim.

Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Miejscami może spaść od 30 do 40 l/mkw.

Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 20 w środę do godziny 8 w czwartek bądź od godziny 23 w środę do godziny 11 w czwartek.

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy przed porywistym wiatrem obowiązują w województwach:

pomorskim , w powiatach: puckim, wejherowskim, kartuskim, Gdynia, , w powiatach: puckim, wejherowskim, kartuskim, Gdańsk Sopot , gdańskim, nowodworskim, sztumskim, malborskim;

warmińsko-mazurskim, w powiatach: giżyckim, węgorzewskim, elbląskim, braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, mrągowskim, olsztyńskim, , w powiatach: giżyckim, węgorzewskim, elbląskim, braniewskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, mrągowskim, olsztyńskim, Olsztyn , ostródzkim, iławskim.

Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 70 km/h, z południowego wschodu.

Ostrzeżenia pozostaną w mocy od godziny 5 do 16 w czwartek.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

