Ostrzeżenia IMGW. Tu będzie najmocniej padać
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed ulewami i porywistym wiatrem. W kilku województwach obowiązują żółte alarmy. Sprawdź szczegóły.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu
Żółte alarmy obowiązują w województwach:
- zachodniopomorskim, w powiatach: gryfickim, kamieńskim, Świnoujście, polickim, goleniowskim, myśliborskim, gryfińskim, choszczeńskim, pyrzyckim, stargardzkim, Szczecin, łobeskim;
- lubuskim;
- dolnośląskim;
- opolskim;
- śląskim, poza północno-wschodnimi powiatami;
- małopolskim, w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim, nowotarskim, tatrzańskim.
Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Miejscami może spaść od 30 do 40 l/mkw.
Ostrzeżenia będą w mocy od godziny 20 w środę do godziny 8 w czwartek bądź od godziny 23 w środę do godziny 11 w czwartek.
Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr
Żółte alarmy przed porywistym wiatrem obowiązują w województwach:
Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 70 km/h, z południowego wschodu.
Ostrzeżenia pozostaną w mocy od godziny 5 do 16 w czwartek.
Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock