Alert RCB. "Możliwe podtopienia"

"Uwaga! Dziś (24.10) intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb." - takie komunikaty otrzymali odbiorcy przebywający na terenie powiatu tatrzańskiego w województwie małopolskim.

Alert RCB. Intensywne opady deszczu

Eksperci apelują, aby w przypadku zagrożenia podtopieniami:

słuchać komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania w lokalnym radiu lub telewizji,

przenieść wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku,

zadbać o to, by telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany,

przestawić pojazdy z terenu posesji w niezagrożone miejsca,

zabezpieczyć budynek i przygotować worki z piaskiem.