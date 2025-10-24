Logo TVN24
Polska

Alert RCB. "Możliwe podtopienia"

Możliwe podtopienia
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
Alert RCB. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu. SMS-owe ostrzeżenie otrzymali mieszkańcy części województwa małopolskiego.

"Uwaga! Dziś (24.10) intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb." - takie komunikaty otrzymali odbiorcy przebywający na terenie powiatu tatrzańskiego w województwie małopolskim.

Intensywne opady deszczu. W mocy pomarańczowe alarmy
Dowiedz się więcej:

Intensywne opady deszczu. W mocy pomarańczowe alarmy

Prognoza

Alert RCB. Intensywne opady deszczu

Eksperci apelują, aby w przypadku zagrożenia podtopieniami:

  • słuchać komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania w lokalnym radiu lub telewizji,
  • przenieść wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku,
  • zadbać o to, by telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany,
  • przestawić pojazdy z terenu posesji w niezagrożone miejsca,
  • zabezpieczyć budynek i przygotować worki z piaskiem.

Autorka/Autor: fw

Źródło: RCB

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

