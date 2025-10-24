Alert RCB. "Możliwe podtopienia"

"Uwaga! Dziś (24.10) intensywne opady deszczu. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb." - takie komunikaty otrzymali odbiorcy przebywający na terenie powiatu tatrzańskiego w województwie małopolskim.
Alert RCB. Intensywne opady deszczu
Eksperci apelują, aby w przypadku zagrożenia podtopieniami:
- słuchać komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania w lokalnym radiu lub telewizji,
- przenieść wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku,
- zadbać o to, by telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany,
- przestawić pojazdy z terenu posesji w niezagrożone miejsca,
- zabezpieczyć budynek i przygotować worki z piaskiem.
Źródło: RCB
