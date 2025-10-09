Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

"Ekstremalne zdarzenie" ukształtowało Morze Czerwone

|
Morze Czerwone
Morze Czerwone
Źródło: Google Earth
Około 6,2 miliona lat temu Morze Czerwone całkowicie wyschło i stało się słoną pustynią. Woda ponownie wypełniła je dopiero po jakimś czasie, po gigantycznej powodzi spowodowanej przez Ocean Indyjski. Naukowcy określają to ją mianem "jednego z najbardziej ekstremalnych zdarzeń środowiskowych" w historii.

Naukowcy z Uniwersytetu Nauki i Technologii imienia Króla Abdullaha (KAUST) w Arabii Saudyjskiej odkryli, że około 6,2 miliona lat temu Morze Czerwone całkowicie wyschło i stało się pustynią. Kilka tysięcy lat później, podczas katastrofalnej powodzi, rejon ten ponownie został wypełniony wodą.

"Basen Morza Czerwonego doświadczył jednego z najbardziej ekstremalnych zdarzeń środowiskowych, kiedy to około 6,2 miliona lat temu całkowicie wyschnął, a następnie został nagle ponownie zalany" - napisała w oświadczeniu główna autorka badania Tihana Pensa z KAUST. "Powódź przekształciła pustynię w akwen, przywróciła basenowi warunki morskie i przyczyniła się do powstania trwałego połączenia Morza Czerwonego z Oceanem Indyjskim" - dodała.

Morze Czerwone
Morze Czerwone
Źródło: Jeff Schmaltz, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC

Jak Ocean Indyjski zalał Morze Czerwone?

Morze Czerwone było początkowo od północy połączone z Morzem Śródziemnym płytkim kanałem. Z czasem połączenie to zostało przerwane, a pozbawione Morze Czerwone wyschło i tworząc z niego jałową, słoną pustynię. Na południu tego akwenu, w pobliżu Wysp Hanisz, grzbiet wulkaniczny oddzielił morze od Oceanu Indyjskiego. Jednak około 6,2 miliona lat temu woda morska przelała się przez tę barierę, powodując katastrofalną powódź. Potok wyrzeźbił 320-kilometrowy podmorski kanion, który do dziś jest widoczny na dnie morza.

Powódź szybko napełniła basen, zatapiając solniska i przywracając normalne warunki morskie w ciągu niecałych 100 tysięcy lat. Wydarzenie to miało miejsce prawie milion lat przed ponownym napełnieniem Morza Śródziemnego przez słynną powódź Zanclean, która nadała Morzu Czerwonemu wyjątkową historię odrodzenia.

Historia Morza Czerwonego

Morze Czerwone zaczęło się formować 30 milionów lat temu, kiedy płyty afrykańska i arabska zaczęły się od siebie oddalać. Miejsce to było wąską doliną wypełnioną jeziorami, a następnie stało się szerszą zatoką, gdy 23 miliony lat temu zostało zalane wodami Morza Śródziemnego.

Początkowo życie morskie kwitło, o czym świadczą skamieniałe rafy znalezione w pobliżu miasta Umm Ladżdż. Jednak parowanie i słaba cyrkulacja wody morskiej spowodowały wzrost zasolenia, co doprowadziło do wyginięcia życia morskiego między 15 a 6 milionami lat temu. Dodatkowo basen został wypełniony warstwami soli i gipsu. Doprowadziło to do całkowitego wyschnięcia zbiornika.

Nowe badania dna morskiego, przeprowadzone przez naukowców z KAUST ujawniają, że podczas tego kryzysu Morze Czerwone zmieniło się w suchą, słoną pustynię. Ten jałowy okres zakończył się zalaniem przez wody Oceanu Indyjskiego, które przedarły się przez grzbiet wulkaniczny oddzielający Morze Czerwone od Zatoki Adeńskiej. Artykuł na ten temat został opublikowany w czasopiśmie "Communications Earth & Environment".

Morze Czerwone jest naturalnym "laboratorium" pozwalającym zrozumieć, jak powstają oceany, jak gromadzą się gigantyczne złoża soli oraz jak klimat i tektonika oddziałują na siebie przez miliony lat. Odkrycie to podkreśla, jak ściśle historia Morza Czerwonego jest powiązana z globalnymi zmianami oceanicznymi.

- Ta praca poszerza naszą wiedzę na temat procesów, które tworzą i rozszerzają oceany na Ziemi - powiedział współautor badania profesor Abdulkader Al Afifi z KAUST.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Błędne ogniki mogą skrywać sekret powstania życia

Błędne ogniki mogą skrywać sekret powstania życia

Morza północnej Europy się przegrzały. Ma się to zdarzać coraz częściej

Morza północnej Europy się przegrzały. Ma się to zdarzać coraz częściej

Autorka/Autor: Anna Bruszewska/ast

Źródło: livescience.com, sciencedaily.com

Źródło zdjęcia głównego: Jeff Schmaltz, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC

Udostępnij:
TAGI:
Morze CzerwoneMorza i oceany
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Tajfun Halong na zdjęciach satelitarnych
Największe opady od dekad, wiatr o sile niszczącej domy
Świat
Zimno
Kiedy spadnie śnieg? Analiza
Arleta Unton-Pyziołek
Niedźwiedź zaatakował kobietę w Japonii
Kobieta została zaatakowana przez niedźwiedzia w trakcie spaceru
Świat
Nocek rudy
Nieoczekiwana reakcja na zmiany klimatu
Nauka
Jesień, deszcz
Czeka nas pochmurny dzień z przelotnymi opadami
Prognoza
Priscilla przyniosła wysokie fale w meksykańskim stanie Jalisco
Środek sezonu huraganowego. Dzieje się na Pacyfiku i Atlantyku
Świat
Biedronki, inwazja
Szturmują domy. "Zostawcie je w spokoju"
Świat
Deszczowa noc
U jednych 12 stopni w nocy, u drugich - za dnia
Prognoza
Cistanthe longiscapa jest w stanie przetrwać ekstremalne warunki panujące na Atakamie
Rośnie na najsuchszej pustyni świata. Badacze chcą poznać jego sekret
Nauka
Meteor przelatujący na niebie
Maksimum roju Drakonidów. Obserwacja nie będzie taka łatwa
Polska
Rumunia
Powódź całkowicie odcięła gminę od świata
Świat
Jesień, deszcz, okno, książka, herbata
Nadchodzą pochmurne dni. Gdzie będzie padać?
Prognoza
Albania
"Czasy, kiedy dzieci pływały w rzece, dawno minęły"
Świat
Niedźwiedź w sklepie
Niedźwiedź wtargnął do sklepu, dwie osoby zostały ranne
Świat
Prognozowane opady na weekend
Nor'easter zagraża USA. Niesie powodzie i wichury
Świat
usa
Trzeci najbardziej deszczowy dzień w historii tego miasta
Świat
indie
Masy błota spadły na autobus. Wielu zabitych, w tym dzieci
Świat
tw poranek-0002
W prognozach "widać większe ochłodzenie"
Prognoza
Akcja ratunkowa w Tybecie
Śnieżyce uwięziły kilkaset osób na wiele dni
Świat
Uwaga na mgły
Niebezpieczna aura o poranku. Tutaj należy uważać
Prognoza
Będą miejsca, gdzie może spaść deszcz
Dziś na termometrach do 17 stopni
Prognoza
Uchatek grzywiasty
Dron pomógł uratować rannego uchatka grzywiastego
Świat
Zbliża się kolejna zmiana czasu
Zmiana czasu. Kiedy przestawiamy zegarki?
Ciekawostki
Nocą miejscami popada deszcz
Przed nami mglista i deszczowa noc
Prognoza
Błędne ogniki pojawiają się w legendach
Błędne ogniki mogą skrywać sekret powstania życia
Nauka
Lokalizacja wtorkowego trzęsienia ziemi
Wstrząsy odczuto w jednym z największych miast kraju
Świat
Pojawią się opady deszczu
Czeka nas atlantycka pogoda. Co widać w prognozie
Prognoza
Morze Północne
Morza północnej Europy się przegrzały. Ma się to zdarzać coraz częściej
Nauka
Zamieć śnieżna uwięziła turystów w Himalajach
Odgarniali śnieg za pomocą garnków. "Było bardzo mokro i zimno"
Świat
Pociąg towarowy, w który uderzyło tornado EF5
Okres "posuchy" zakończony. To tornado było ekstremalne
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica