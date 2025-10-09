La Niña na Pacyfiku. Może wpłynąć na pogodę zimą

W środkowej i wschodniej części Pacyfiku rozwinęła się słaba anomalia pogodowa La Niña. Warunki te prawdopodobnie utrzymają się przez całą zimę - poinformowało w czwartek Amerykańskie Centrum Prognozowania Klimatu (Climate Prediction Center).
Ostrzeżenie przed La Niña
La Niña jest jedną z faz oscylacji południowej (ENSO - El Niño Southern Oscillation), która wpływa na temperaturę wody w środkowej i wschodniej części Oceanu Spokojnego. Zjawisko występuje wtedy, gdy temperatura powierzchni Pacyfiku w okolicach równika, zwłaszcza u wybrzeży Ameryki Południowej, jest niższa od przeciętnej. Ta anomalia pogodowa przynosi suszę w południowej części Stanów Zjednoczonych i na wybrzeżach Ameryki Południowej, a ulewne deszcze i powodzie - w Indiach, Indonezji, Australii i zachodniej Europie.
Eksperci z NOAA odnotowali rozległe ochłodzenie wód Pacyfiku, co wskazuje na to, że anomalia pogodowa La Niña występuje. Dlatego wydali ostrzeżenie przed tym zjawiskiem.
Sypnie mocno śniegiem
Zdaniem ekspertów z NOAA, zjawisko to pozostanie słabe. Oznacza to, że typowe zimowe skutki La Niña mogą być mniej dotkliwe tej zimy. Jednak słabsze zjawiska La Niña zazwyczaj powodowały ponadprzeciętne opady śniegu w dużej części północnych rejonów Stanów Zjednoczonych.
NOAA przewiduje, że do marca 2026 r. powrócimy do neutralnych warunków cyrkulacji ENSO, ponieważ prawdopodobieństwo wystąpienia La Niña spadnie do 55 procent.
Autorka/Autor: anw
Źródło: weather.com, CPC
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock