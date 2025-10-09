La Niña na Pacyfiku. Może wpłynąć na pogodę zimą

Na czym polegają zjawiska La Nina i El Nino Źródło: NOAA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W środkowej i wschodniej części Pacyfiku rozwinęła się słaba anomalia pogodowa La Niña. Warunki te prawdopodobnie utrzymają się przez całą zimę - poinformowało w czwartek Amerykańskie Centrum Prognozowania Klimatu (Climate Prediction Center).

Ostrzeżenie przed La Niña

La Niña jest jedną z faz oscylacji południowej (ENSO - El Niño Southern Oscillation), która wpływa na temperaturę wody w środkowej i wschodniej części Oceanu Spokojnego. Zjawisko występuje wtedy, gdy temperatura powierzchni Pacyfiku w okolicach równika, zwłaszcza u wybrzeży Ameryki Południowej, jest niższa od przeciętnej. Ta anomalia pogodowa przynosi suszę w południowej części Stanów Zjednoczonych i na wybrzeżach Ameryki Południowej, a ulewne deszcze i powodzie - w Indiach, Indonezji, Australii i zachodniej Europie.

Eksperci z NOAA odnotowali rozległe ochłodzenie wód Pacyfiku, co wskazuje na to, że anomalia pogodowa La Niña występuje. Dlatego wydali ostrzeżenie przed tym zjawiskiem.

Odchylenie średniej temperatury powierzchni Pacyfiku 1 października Źródło: NOAA

Sypnie mocno śniegiem

Zdaniem ekspertów z NOAA, zjawisko to pozostanie słabe. Oznacza to, że typowe zimowe skutki La Niña mogą być mniej dotkliwe tej zimy. Jednak słabsze zjawiska La Niña zazwyczaj powodowały ponadprzeciętne opady śniegu w dużej części północnych rejonów Stanów Zjednoczonych.

NOAA przewiduje, że do marca 2026 r. powrócimy do neutralnych warunków cyrkulacji ENSO, ponieważ prawdopodobieństwo wystąpienia La Niña spadnie do 55 procent.

Anomalia pogodowa La Niña Źródło: Adam Ziemienowicz/PAP/REUTERS