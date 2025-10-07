Te popularne grzyby mają supermoce i mogą nas uratować

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Bioremediacja to technologia wykorzystania grzybów, bakterii czy roślin do usuwania zanieczyszczeń ze środowiska.

Niektóre gatunki radzą sobie nawet z uciążliwymi, niebezpiecznymi substancjami, w tym z plastikiem czy ropą naftową.

Wśród organizmów o oczyszczających "supermocach" znajdziemy popularne grzyby jadalne, jak również gatunki uznawane za szkodniki.

Więcej naukowych ciekawostek znajdziesz na tvnmeteo.pl

Substancje o katastrofalnym potencjale przedostają się do środowiska cały czas. Metale ciężkie, organiczne polimery, paliwa kopalne, farby i barwniki - wszystkie one mogą trafiać do gleby lub wody, zakłócając ich równowagę. Ich skutki są różne - od bezpośredniego wpływu na zwierzęta i rośliny po umożliwianie rozwoju gatunkom niepożądanym, niebezpiecznym dla danego ekosystemu. Środowisko nie jest jednak całkowicie bezbronne. Niektóre organizmy potrafią przyzwyczajać się do zanieczyszczenia, a nawet uznają je za atrakcyjne źródło energii i składników odżywczych. Rosnąc, "wyciągają" coraz więcej toksycznych substancji z otoczenia, a gleba lub zbiornik stają się na powrót czyste - a przynajmniej nieco czystsze.