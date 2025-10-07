Logo TVN24
Te popularne grzyby mają supermoce i mogą nas uratować

Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus) - zdj. poglądowe
Boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus) - zdj. poglądowe
Źródło: Shutterstock
Maj 1989 roku - u wybrzeży Alaski grupa ludzi w odzieży ochronnej rozsypuje tony nawozu na pokrytej ropą plaży. Sierpień 2011 roku - mnich buddyjski spogląda na pole słoneczników rosnących na terenach skażonych po katastrofie elektrowni jądrowej w Fukushimie. Styczeń 2020 roku - naukowiec pochyla się nad próbką gleby z Iraku, wciąż noszącą ślady dekad konfliktów, po czym wprowadza do niej malutką grzybnię. Co łączy te sceny? Doszło do nich w wyniku zdarzeń, z których skutkami nie byliśmy sobie w stanie sami poradzić, dlatego zwróciliśmy się o pomoc do przyrody. Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Bioremediacja to technologia wykorzystania grzybów, bakterii czy roślin do usuwania zanieczyszczeń ze środowiska.
  • Niektóre gatunki radzą sobie nawet z uciążliwymi, niebezpiecznymi substancjami, w tym z plastikiem czy ropą naftową.
  • Wśród organizmów o oczyszczających "supermocach" znajdziemy popularne grzyby jadalne, jak również gatunki uznawane za szkodniki.
  • Więcej naukowych ciekawostek znajdziesz na tvnmeteo.pl.

Substancje o katastrofalnym potencjale przedostają się do środowiska cały czas. Metale ciężkie, organiczne polimery, paliwa kopalne, farby i barwniki - wszystkie one mogą trafiać do gleby lub wody, zakłócając ich równowagę. Ich skutki są różne - od bezpośredniego wpływu na zwierzęta i rośliny po umożliwianie rozwoju gatunkom niepożądanym, niebezpiecznym dla danego ekosystemu. Środowisko nie jest jednak całkowicie bezbronne. Niektóre organizmy potrafią przyzwyczajać się do zanieczyszczenia, a nawet uznają je za atrakcyjne źródło energii i składników odżywczych. Rosnąc, "wyciągają" coraz więcej toksycznych substancji z otoczenia, a gleba lub zbiornik stają się na powrót czyste - a przynajmniej nieco czystsze.

Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
