Trójmiasto Policyjny pościg zakończony w polu. Kierowca miał sądowy zakaz, a pasażer "podejrzaną substancję" Damian Nowicki |

Fotoradary na polskich drogach Źródło wideo: TVN Turbo Źródło zdj. gł.: Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

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Do zdarzenia doszło w gminie Choczewo (powiat wejherowski) w poniedziałek 23 listopada. Około południa funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie dostrzegli kierowcę samochodu osobowego, który przekroczył dozwoloną prędkość.

Kierujący jechał 115 km/h w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50km/h. Gdy policjanci wydali polecenia zatrzymania się do kontroli, przyspieszył i zaczął uciekać. Po około kilometrze zjechał z drogi na pobliskie pole, ale mimo to został ujęty.

Najpierw 115 km-h, potem ucieczka przez pole Źródło zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

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W trakcie sprawdzania danych kierującego policjanci odkryli, że ma aktywny zakaz sądowy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna odpowie za złamanie go, a także za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Pasażer z kolei miał przy sobie niewielką porcję podejrzanej substancji zawiniętej w sreberko. Policjanci podejrzewali, że to narkotyki, dlatego została zabezpieczona i skierowana do dalszych badań.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do wejherowskiej komendy, gdzie odpowiedzą za swoje czyny przed sądem.