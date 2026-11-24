Policyjny pościg zakończony w polu. Kierowca miał sądowy zakaz, a pasażer "podejrzaną substancję"
Do zdarzenia doszło w gminie Choczewo (powiat wejherowski) w poniedziałek 23 listopada. Około południa funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie dostrzegli kierowcę samochodu osobowego, który przekroczył dozwoloną prędkość.
Kierujący jechał 115 km/h w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50km/h. Gdy policjanci wydali polecenia zatrzymania się do kontroli, przyspieszył i zaczął uciekać. Po około kilometrze zjechał z drogi na pobliskie pole, ale mimo to został ujęty.
W trakcie sprawdzania danych kierującego policjanci odkryli, że ma aktywny zakaz sądowy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Mężczyzna odpowie za złamanie go, a także za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
Pasażer z kolei miał przy sobie niewielką porcję podejrzanej substancji zawiniętej w sreberko. Policjanci podejrzewali, że to narkotyki, dlatego została zabezpieczona i skierowana do dalszych badań.
Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do wejherowskiej komendy, gdzie odpowiedzą za swoje czyny przed sądem.