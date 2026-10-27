Trójmiasto Żandarmeria Wojskowa ostrzega mieszkańców. Dron spadł do Bałtyku Damian Nowicki |

Karwia. To fragmenty polskiego drona. "To nie była jakaś rosyjska prowokacja" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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O zdarzeniu Żandarmeria Wojskowa poinformowała we wtorek 27 października. W komunikacie podano, że trzy dni wcześniej na terenie poligonu w Ustce, firma cywilna prowadziła loty testowe bezzałogowych statków powietrznych (BSP) typu Alpha Wing.

„O godzinie 9:35 w wyniku awarii silnika maszyna spadła do Morza Bałtyckiego około 6 kilometrów od linii brzegowej” - podał podpułkownik Dariusz Rozkosz, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

Podkreślono, że dron był maszyną testową, nieuzbrojoną i bez cech bojowych.

Jak podaje ŻW, istnieje możliwość, że obiekt przemieści się w kierunku wybrzeża. Mogą temu sprzyjać panujące warunki hydrometeorologiczne, w szczególności kierunek, siła wiatru i prądy morskie.

Żandarmeria Wojskowa zaapelowała, by w przypadku znalezienia BSP, jego fragmentów lub innego nieznanego przedmiotu, nie dotykać obiektu, nie przemieszczać go, oddalić się od niego, ostrzec innych o nim i zadzwonić na numer alarmowy 112.