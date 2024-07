Dwa rowery wodne zostały przewrócone przez wiatr w miejscowości Tuchom (woj. pomorskie). Płynęło nimi dziewięć osób. Jak przekazała straż pożarna, osiem z nich wróciło na ląd, ale jedna nadal jest poszukiwana. To 17-latek. Z uwagi na burze z piorunami jego poszukiwania zostały przerwane. Mają zostać wznowione od rana.

Do Tuchomia (woj. pomorskie) zostały wysłane zastępy straży pożarnej, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego. Ośmioro poszkodowanych udało się wyciągnąć z wody. Na ląd nie wrócił 17-letni mężczyzna.

We wtorek, do godziny 19, poszukiwano go z pomocą sonara, jednak działania musiały zostać zawieszone.