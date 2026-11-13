Prowokacyjne hasła na pomnikach w Trójmieście. Sprawca dewastacji zatrzymany
Zatrzymany to obywatel Ukrainy. Odpowie za zniszczenie pomników, na których w ostatnich dniach miał umieścić napisy "Slawa UPA".
Napisy pojawiły się na Pomniku Poległych Stoczniowców 1970, na Pomniku Obrońców Wybrzeża na Westerplatte i Armii Krajowej oraz na obelisku żołnierzy rosyjskich. W podobny sposób zdewastowano trzy pomniki w Gdyni - Pomnik Gdynian Wysiedlonych, Pomnik Polski Morskiej oraz Pomnik Obrońców Wybrzeża na Cmentarzu Wojennym w Redłowie. Łącznie w ten sposób zdewastowano siedem pomników w Trójmieście.
Zatrzymany w Gdańsku 17-latek usłyszał siedem zarzutów znieważenia pomnika w zbiegu z publicznym propagowaniem ustroju totalitarnego. Wobec obywatela Ukrainy zastosowano dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju.
500 dolarów za hasła i naklejki
Serwis Trójmiasto.pl podał, że na jednym z kanałów w komunikatorze Telegram oferowano 500 dolarów za namalowanie farbą prowokacyjnych haseł oraz naklejenie kodów QR na pomnikach.
Według lokalnego serwisu dziennikarz niezależnego białoruskiego serwisu MOST w ramach prowokacji reporterskiej skontaktował się ze zleceniodawcą, który planował dewastacje w kolejnych polskich miastach. Do ujawnienia sprawy doszło po kilkunastu zniszczeniach miejsc pamięci w Polsce.