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Trójmiasto

Tragiczny wypadek w powiecie wejherowskim. Nie żyje kierowca

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Śmiertelny wypadek w powiecie wejherowskim
Tragiczny wypadek w powiecie wejherowskim. Nie żyje kierowca
Źródło wideo: KPP Wejherowo
Źródło zdj. gł.: KPP Wejherowo
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Nie żyje kierowca Volkswagena, który uderzył w drzewo na ulicy Zamostnej, na trasie między Bolszewem a Górą. Policjanci ustalają przyczyny wypadku.

Do śmiertelnego wypadku doszło w poniedziałek na ulicy Zamostnej, na trasie między Bolszewem a Górą w powiecie wejherowskim. Kierowca Volkswagena z nieustalonych dotąd przyczyn uderzył w drzewo. Zginął na miejscu.

Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, zgłoszenie o wypadku policjanci otrzymali około godziny 9. Na miejscu nadal pracują funkcjonariusze wejherowskiej drogówki, technik kryminalistyki, strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego. Do godziny 13.48 droga pozostawała zablokowana, a dla kierowców wyznaczono objazdy.

Policjanci ustalają dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Wejherowie. Bierze w nich udział także biegły specjalista z zakresu medycyny sądowej i rekonstrukcji wypadków drogowych.

Źródło: Google Maps
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WypadkiDrogi w PolscePolicjaPomorze
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