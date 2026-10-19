Trójmiasto Tragiczny wypadek w powiecie wejherowskim. Nie żyje kierowca Oprac. Natalia Grzybowska |

Tragiczny wypadek w powiecie wejherowskim. Nie żyje kierowca Źródło wideo: KPP Wejherowo Źródło zdj. gł.: KPP Wejherowo

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Do śmiertelnego wypadku doszło w poniedziałek na ulicy Zamostnej, na trasie między Bolszewem a Górą w powiecie wejherowskim. Kierowca Volkswagena z nieustalonych dotąd przyczyn uderzył w drzewo. Zginął na miejscu.

Jak przekazała Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie, zgłoszenie o wypadku policjanci otrzymali około godziny 9. Na miejscu nadal pracują funkcjonariusze wejherowskiej drogówki, technik kryminalistyki, strażacy oraz zespół ratownictwa medycznego. Do godziny 13.48 droga pozostawała zablokowana, a dla kierowców wyznaczono objazdy.

Policjanci ustalają dokładne okoliczności i przyczyny zdarzenia. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Wejherowie. Bierze w nich udział także biegły specjalista z zakresu medycyny sądowej i rekonstrukcji wypadków drogowych.

Źródło: Google Maps