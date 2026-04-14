Strażacy dogaszają pożar chińskiego marketu w Czersku
- Pożar udało się powstrzymać i ogień nie rozprzestrzenił się na inne budynki, ale konstrukcja hali w wyniku działania wysokich temperatur nie nadaje się do użytkowania - poinformował obecny na miejscu kpt. Andrzej Piechowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.
- Było duże zadymienie i konieczna była ewakuacja mieszkańców, ale wszyscy wrócili już do swoich domów. W powietrzu nie ma przekroczenia dopuszczalnych norm stężenia zanieczyszczeń - dodał kpt. Andrzej Piechowski.
Pożar wybuchł po godzinie 9. w sklepie przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Czersku. Pojawiło się duże zadymienie. Strażacy i policjanci ewakuowali około 50 osób z domów w promieniu 300 metrów od miejsca pożaru. Mieszkańcy zostali przewiezieni do świetlicy w pobliskiej szkole podstawowej. Sześć osób zgłosiło problemy z oddychaniem. Zajęli się nimi obecni na miejscu ratownicy medyczni. Trzy osoby trafiły do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
Ogień zajął obszar około 1800 metrów kwadratowych powierzchni.
Strażacy apelowali do okolicznych mieszkańców o to, by ci nie otwierali okien. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców alert z prośbą o zamykanie okien i drzwi i pozostanie w domu.
Przed godziną 13. strażacy poinformowali o tym, że pożar został opanowany i nie rozprzestrzenia się.
Strażacy dogaszają pogorzelisko. Przyczyny wybuchu pożaru ustalać będą biegli po zakończeniu działań straży pożarnej. Straty są szacowane.
