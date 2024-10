- Kierujący motocyklem Yamaha wielokrotnie naruszył przepisy ruchu drogowego, w tym między innymi nie dostosował się do znaku "zakaz wjazdu", a na ulicy Podjazd do znaku "zakaz ruchu w obu kierunkach". Ponadto przejechał na czerwonym świetle, a będąc w Gdyni, jechał po chodniku do ulicy Świętopełka, gdzie został obezwładniony przez goniących go policjantów i zatrzymany - dodała Rekowska.

13,5 tysiąca złotych mandatu i zarzuty

Według ustaleń policji, 28-latek popełnił łącznie 10 wykroczeń. Za osiem z nich (niedostosowanie się do znaków i sygnałów drogowych, użytkowanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu pasażera i jazdę wzdłuż po chodniku) policjanci ukarali go mandatami w łącznej kwocie 13,5 tysięcy złotych i 64 punktami karnymi.

W poniedziałek zatrzymany motocyklista ma usłyszeć też zarzuty za dwa przestępstwa - niezatrzymania się do kontroli drogowej, za co grozi do 5 lat więzienia oraz kierowania motocyklem pod wpływem środka odurzającego, za co grozi do 3 lat więzienia.