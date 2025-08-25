Nastolatek prowadził traktor w centrum Sopotu

Do zdarzenia doszło w Sopocie Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w centrum Sopotu. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego interweniowali wobec kierowcy traktora z przyczepą, który poruszał się ulicami miasta w niebezpiecznych i niezgodnych z prawem okolicznościach.

W trakcie kontroli okazało się, że pojazdem kierował 17-letni chłopak, który nie posiadał wymaganych uprawnień. W kabinie ciągnika znajdował się również jego właściciel – właściwy kierowca – będący pod wpływem alkoholu.

- To właśnie on nakłonił nastolatka do prowadzenia pojazdu w jego zastępstwie i udostępnił mu pojazd. W środku przebywał także dodatkowy pasażer, choć konstrukcja kabiny przewidywała możliwość przewozu jedynie dwóch osób, w tym kierowcy - przekazała Komenda Miejskiej Policji w Sopocie.

Jazda traktora została wstrzymana do czasu przybycia osoby, która mogła legalnie i bezpiecznie kontynuować nim podróż.

Kierujący i właściciel poniosą konsekwencję

Wobec siedemnastolatka sporządzono wniosek o ukaranie przez sąd, natomiast dorosły mężczyzna musi liczyć się z konsekwencjami za swoje nieodpowiedzialne zachowanie i narażenie innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo poprzez udostępnienie pojazdu.