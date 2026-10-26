Trójmiasto Ciężarówka zderzyła się z osobówką. Jedna osoba nie żyje Damian Nowicki |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KP PSP Kartuzy

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 26 października. Około godziny 13 strażacy otrzymali informację o wypadku drogowym w miejscowości Borcz w powiecie kartuskim na DK 20. Po dojeździe strażaków na miejsce potwierdzono wypadek drogowy z udziałem samochodu ciężarowego i samochodu osobowego.

Na miejsce zdarzenia zadysponowano pięć zastępów straży pożarnej. Oprócz policji do działań ratowniczych skierowano również Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Tragiczny wypadek w Borczu. Nie żyje jedna osoba Źródło zdjęcia: KP PSP Kartuzy

Śmiertelny wypadek w Borczu. Interweniowało LPR

- W zdarzeniu łącznie uczestniczyły trzy osoby. Pomimo podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej nie udało się uratować życia jednej z osób podróżujących samochodem osobowym. Lekarz stwierdził zgon. Dwie pozostałe osoby zostały poszkodowane - poinformował starszy kapitan Mateusz Pielowski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach.

Zderzyły się ciężarówka i samochód osobowy Źródło zdjęcia: KP PSP Kartuzy

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierowcą samochodu osobowego był 70-letni mężczyzna, który jechał w kierunku Kościerzyny. Z nieznanych jeszcze przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z pojazdem ciężarowym, którym kierował 29-latek.

Nie żyje jedna osoba, są ranni Źródło zdjęcia: KP PSP Kartuzy

- Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Trwa ustalanie szczegółowych okoliczności i przyczyn tego tragicznego zdarzenia - podaje młodszy aspirant Aldona Naczk, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kartuzach.

Centrum Informacji o Ruchu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podało około godziny 13, że odcinek drogi Żukowo - Kościerzyna jest zablokowany, a objazdy wytyczono drogami lokalnymi. Przewidywany czas utrudnień to około 3 godzin.