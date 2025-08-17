Rzucił się do wody na ratunek córkom, utonął

Eksperci radzą, jak być bezpiecznym w wodzie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu w niedzielę po godzinie 14. Do tragedii doszło przy wejściu na plażę nr 64 w Stegnie.

Według wstępnych ustaleń policji 48-latek wszedł do wody, aby ratować swoje dwie córki, które zostały porwane w głąb morza przez fale i prądy wsteczne. Dziewczynki samodzielnie wyszły na brzeg, jednak mężczyzna został wyciągnięty z wody przez świadków zdarzenia.

Mimo wysiłków ratowników życia 48-latka nie udało się uratować.

Czerwone flagi na kąpieliskach z powodu sinic i wysokich fal

W niedzielę zamknięte są trzy kąpieliska w północnej Polsce z powodu zakwitu sinic. Czerwone flagi zawisły na morskich kąpieliskach także z powodu wysokich fal i prądów wstecznych.

Z danych opublikowanych w niedzielę w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że nie można korzystać z kilkudziesięciu kąpielisk w północnej części Polski.

Ze względu na zakwit sinic zamknięte pozostają trzy kąpieliska w woj. zachodniopomorskim: w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim, w Mirosławcu nad jeziorem Kosiakowo oraz w Wałczu nad Jeziorem Zamkowym.

Wysokie fale i prądy wsteczne spowodowały, że organizatorzy zamknęli też kąpieliska morskie w woj. zachodniopomorskim: w Świnoujściu (4 kąpieliska), Międzyzdrojach (2), Międzywodziu, Dziwnowie (4), Dziwnówku, Łukęcinie (2), Mrzeżynie (3), Rogowie, Dźwirzynie, Sianożętach (2), Ustroniu Morskim (4), Gąskach (2), Sarbinowie (4), Chłopach (2), Mielenku (2), Mielnie (7) i Łazach (3).

Z tego samego powodu zamkniętych jest też ponad 20 kąpielisk morskich w woj. pomorskim m.in. w Przewłoce, Dębinie, Rowach (7), Lubiatowie, Białogórze, Dębkach, Karwieńskich Błotach Drugich, Jastrzębiej Górze, Gdańsku (Sobieszewo, Orle i Świbno), Mikoszewie, Jantarze, Stegnie (2), Sztutowie, Kątach Rybackich i Krynicy Morskiej (Korczaka).

Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie informacyjnym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.